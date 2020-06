100 Go de données mobiles pour 16€ par mois chez RED by SFR

On ne le dit jamais assez, quand il y en a plus, il y en a encore. L’opérateur RED by SFR revient encore une fois avec son forfait mobile 100 Go pour 16 euros par mois. En plus de cela l’offre est sans engagement et son prix ne variera pas après un an.

Forfait mobile 100 Go RED by SFR – 16€ par mois

Les opérateurs mobiles s’en donnent désormais à cœur joie avec les offres riches en données mobiles et à petit prix. Après CDiscount Mobile ou Sosh, c’est au tour de RED by SFR de revenir à la charge avec son forfait mobile 100 Go.

Très littéralement, cette offre RED by SFR dispose d’une enveloppe de 100 Go de données mobiles. Une quantité assez grande idéale pour faire du partage de connexion ou visionner du contenu multimédia. On retrouve ensuite les très célèbres appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM. Petit ajout par rapport à ses concurrents, l’option SFR Cloud 100 Go. Tout cela est proposé sans engagement et à un prix de 16€ par mois à vie. En effet l’opérateur s’engage à ne pas doubler le prix au bout d’un an. Fin de l’offre : 16 juin.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.