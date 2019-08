1917 : Le film de guerre de Sam Mendes se dévoile

La bande-annonce de « 1917 », film de guerre réalisé par Sam Mendes, promet une oeuvre viscérale au concept très ambitieux.

Après avoir proposé sa version de James Bond avec « Skyfall » et « Spectre », Sam Mendes revient avec un nouveau film original. Écrit par Mendes lui-même et répondant au nom de « 1917 », celui-ci retracera le parcours périlleux de deux soldats d’infanterie durant une journée de la Première Guerre mondiale. Délivreurs d’un message primordial, ils devront braver les obstacles pour empêcher le massacre de plusieurs milliers d’hommes. Ce premier trailer permet ainsi d’avoir un bref aperçu du travail de Mendes, promettant un long-métrage en un plan-séquence. À l’instar du « Birdman » de Inárritu, le cinéaste britannique aura évidemment recours à de nombreux trucages afin de faire persister l’illusion. Certaines scènes présentées ici nous laissent toutefois perplexes quant à l’utilisation constante de ce procédé de mise en scène.

Ce « 1917 » sera aussi l’occasion réunir un casting incroyablement vendeur. Daniel Mays se rejoindront sur le front.

Le projet marquera à nouveau l’alliance fructueuse entre Mendes et Roger Deakins, un des meilleurs directeurs de la photographie du moment. Après « Blade Runner 2049 », « No Country for Old Men », « Prisoners » ou encore « L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford », nul doute qu’il parviendra encore à parfaire son travail sublime des silhouettes. La bande-annonce tend bien à le confirmer.

Il faudra donc attendre le 15 janvier 2020 pour voir le résultat de ce qui pourrait être une des nouvelles références du genre et une nouvelle preuve du talent de Mendes.