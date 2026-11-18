Vous pensiez que votre tableau de bord était déjà assez connecté ? Attendez de voir ce que Google vient d’y glisser. Entre deux trajets quotidiens, l’intelligence artificielle cherche désormais à s’imposer partout, même là où on l’attendait le moins. C’est notamment le cas de Gemini qui vient désormais s’installer sur Apple CarPlay

L’application Gemini débarque officiellement sur Apple CarPlay

Google poursuit son expansion agressive en intégrant son intelligence artificielle sur un maximum d’appareils. Désormais, les propriétaires d’iPhone peuvent profiter de l’application dédiée directement sur l’écran de leur voiture via Apple CarPlay. Auparavant, les utilisateurs devaient se contenter d’un accès indirect et limité en passant uniquement par l’application Google Maps. Aujourd’hui, un simple geste sur l’icône dédiée suffit pour lancer l’assistant et démarrer une session.

Cette intégration complète permet de reprendre une conversation là où vous l’aviez laissée sur votre smartphone, ou d’en lancer une totalement inédite. Pour en profiter pleinement, quelques vérifications s’imposent.

Concrètement, vous devez installer la dernière mise à jour de l’application sur votre iPhone. Puis, autoriser l’accès au microphone et avoir déjà utilisé la fonction Gemini Live au moins une fois sur votre mobile.

The Gemini app is now available directly on Apple CarPlay. iOS users can have free-flowing conversations with Gemini Live right from their car’s display, hands-free.



Use Gemini in CarPlay to catch-up on what you have coming up in your schedule, talk through your inbox, or… pic.twitter.com/1s4luZ6q0v — Google (@Google) November 11, 2026

Optimiser vos trajets grâce aux fonctionnalités embarquées

Les automobilistes disposent désormais d’un véritable assistant personnel vocal pour rentabiliser leur temps de conduite. Vous pouvez par exemple demander à l’intelligence artificielle de préparer une réunion professionnelle importante pendant que vous roulez. Le système vous aide également à trier vos e-mails récents, à écouter votre briefing quotidien ou à dénicher des recommandations locales pertinentes.

Toutes vos interactions vocales se synchronisent instantanément avec votre iPhone. Elles restent ainsi enregistrées dans votre historique de discussion pour un suivi ultérieur. Cette nouveauté arrive peu de temps après le déploiement de l’assistant personnel sur Android Auto.

Justement, en parlant d’IA, saviez-vous que Gemini a été récemment accusé d’incitation au suicide ?