AirPods 3 : les nouveaux écouteurs sans fil présentés le 18 octobre ?

Plusieurs produits Apple sont attendus pour la fin de l’année. En premier lieu, on pense bien évidemment aux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puce M1X et écran mini-LED. Cependant, un dernier produit est au programme : les AirPods 3. Selon les rumeurs, cette nouvelle génération est bel et bien prévue pour cette fin d’année. Cependant, Apple n’en a pas parlé lors de sa keynote de septembre. Avec l’évènement d’octobre annoncé récemment par la firme à la pomme, des informateurs annoncent déjà que cette nouvelle paire d’écouteurs serait présentée lors de cette keynote.

Les AirPods 3 arrivent-ils enfin ?

Lors de la prochaine conférence d’Apple, prévue pour le 18 octobre 2021, l’ensemble des acteurs du monde la tech se rejoignent sur un point : l’annonce de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X. Cependant, la firme de Cupertino ne se limiterait pas simplement à ce renouvellement de sa gamme d’ordinateurs portables.

Le média 9to5Mac vient en effet relayer des propos du leaker chinois PandaIsBald soulignant que « le prochain évènement Apple » serait celui où les AirPods 3 seraient annoncés. Pour rappel, l’informateur avait récemment vu juste en annonçant que l’iPad 9 serait présenté lors de l’évènement « California Streaming » de septembre.

Au niveau des changements apportés avec les AirPods 3, ceux-ci seraient tout d’abord au niveau du design. Les oreillettes seraient en effet assez similaire aux AirPods Pro avec des tiges plus courtes, mais sans les embouts intra-auriculaires. Cependant, peu de nouvelles fonctionnalités seraient au programme. Nous pourrions cependant voir arriver quelques améliorations au niveau des performances et de la connectivité.

Début septembre, le leaker Maw Weinbach précisait notamment que le boitier de recharge disposerait d’une batterie « 20% plus grande par rapport à la deuxième génération« . Un seul boitier avec charge sans fil serait d’ailleurs disponible avec les AirPods 3, et non un avec et un sans comme sur la deuxième génération des AirPods.