AirPods : plusieurs nouveautés annoncées avant la nouvelle génération

Malgré moult attentes par les fans d’Apple, la firme de Cupertino n’a pas décidé de présenter de nouveaux produits lors de la WWDC. Des rumeurs insistantes y annonçaient notamment l’arrivée probable des AirPods 3 ou de MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais que nenni. Cependant, les AirPods ont eu droit à quelques minutes de présentation de la part des équipes d’Apple lors de cet évènement. Bonne nouvelle, les écouteurs et le casque sans fil vont profiter de nouvelles fonctionnalités.

Après vous avoir présenté les nouveautés du côté d’iPadOS ou encore de watchOS, il est l’heure de faire un tour du côté des AirPods d’Apple. La firme à la pomme a en effet annoncé lors de sa conférence WWDC 2021 quelques nouveautés concernant ses dispositifs.

Quelles nouveautés pour les AirPods d’Apple ?

Que ce soit au niveau du casque ou des écouteurs AirPods, Apple a annoncé du changement pour tout le monde. Pour commencer, la firme a présenté une fonctionnalité à destination des personnes malentendantes du nom de conversation boost ». Grâce à cette dernière, les utilisateurs d’AirPods Pro ayant une audition réduite vont pouvoir profiter d’une amplification du son en temps réel de manière directionnelle. Ainsi, il sera plus facile de se concentrer sur la voix d’une personne. En plus de cela, une option permettra désormais de régler le bruit ambiant.

Pour les personnes recevant beaucoup de notification, sachez que les AirPods vont désormais profiter des notifications vocales. Siri vous annoncera ainsi verbalement lorsque vous recevez une notification. À noter qu’il est possible de choisir les applications pour lesquels vous souhaitez être notifié. Autre bonne nouvelle, les AirPods vont maintenant profiter de l’application Localiser. De ce fait, ils pourront être retrouvés plus facilement grâce aux iPhone, iPad ou Mac des autres usagers. Il sera même possible de les faire sonner afin de les retrouver. Pour finir, les AirPods Max peuvent désormais profiter d’une fonction 3D Audio sur les Apple TV ou les Mac avec Apple M1.