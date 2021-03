AMD prépare une carte graphique pour la cryptomonnaie

Le minage de cryptomonnaies prend de plus en plus d’ampleur avec l’accroissement exponentiel des monnaies numériques depuis quelques années. C’est conscient de cet essor que de nombreuses entreprises de semi-conducteurs, telles qu’AMD, ont décidé faire la belle aux mineurs. Le leader mondial en conception de GPU préparerait une mystérieuse carte graphique au profit des mineurs de cryptomonnaie.

Une carte graphique de minage de cryptomonnaies arrive chez AMD

Le silence d’AMD pourrait laisser croire que le fondeur américain est impassible aux manœuvres de son plus grand concurrent, NVIDIA avec sa future carte graphique CMP destinée freiner le minage de cryptomonnaies. Ce calme est trompeur et serait d’ailleurs une astuce pour mieux préparer la contre-attaque. Les intentions voilées d’Advanced Micro Devices (AMD) commencent par se révéler d’elles à travers divers actes posés. En effet, les derniers divers AMD GPU conçus pour Linux présenteraient des similitudes avec la carte Radeon Pro 5600M, basée sur Navi 12, implémentée dans le Mac Pro d’Apple. Ils pourraient bien être destinés aux mineurs de monnaies numériques. L’indice le plus révélateur serait l’absence d’une sortie vidéo sur ces cartes graphiques. Une Sortie qui ne serait d’aucune utilité dans le minage des cryptomonnaies.

Une carte graphique pour calmer l’ardeur des mineurs

La pénurie actuelle sur le marché des composants, sur ceux intervenant dans la fabrication des jeux vidéo populaires, semble être une aubaine pour les mineurs de cryptomonnaie. Pour limiter l’action de ces derniers, les fabricants de semi-conducteurs envisageraient concevoir des cartes graphiques adaptées. Après NVIDIA qui a annoncé le lancement d’une carte CMP, c’est l’entreprise américaine AMD qui entend proposer un produit similaire. Il s’agirait d’une carte graphique n’ayant ni sortie vidéo, ni support Video Core Next (VCN). Deux éléments dont l’absence, serait défavorable au minage des monnaies numériques. L’intrigante carte reposerait sur Navi 12 et disposerait d’une mémoire HBM2. Elle devrait être disponible d’ici la fin d’année 2021 et permettrait aux fondeurs de répondre aux nombreuses demandes de composants en attente.

