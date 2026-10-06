Anker SOLIX inclut aussi sa grande station portable dans sa sélection d’automne, valable jusqu’au 12 octobre selon la marque. Arrivée en Europe au début de l’année, la C2000 Gen 2 double la capacité de la C1000 Gen 2. Elle vise les usages qui réclament plus d’autonomie et de puissance.

Taillée pour le camping-car plus que pour le pique-nique

L’Anker SOLIX C2000 Gen 2 embarque une batterie LFP de 2 048 Wh. Elle délivre 2 400 W en continu et jusqu’à 4 000 W en pointe, ce qui permet d’alimenter plusieurs appareils simultanément, notamment un climatiseur de camping-car selon Anker. La station peut ainsi servir aussi bien en extérieur qu’en solution de secours à la maison.

La capacité peut doubler avec la batterie additionnelle BP2000, pour atteindre 4 kWh de stockage. Anker annonce alors jusqu’à 64 heures d’autonomie pour un réfrigérateur à deux portes, contre 32 heures avec la station seule. L’autonomie réelle varie évidemment selon les appareils branchés et leur consommation.

Enfin, les cellules LFP sont annoncées pour supporter jusqu’à 4 000 cycles avant de conserver 80 % de leur capacité initiale. Un chiffre qui renforce l’intérêt de cette station électrique portable pour un usage régulier et de longue durée.

Six façons de faire le plein

Sur une prise murale, la station accepte jusqu’à 2 300 W de puissance de charge. En combinant le secteur et les panneaux solaires, Anker annonce une recharge complète en seulement 58 minutes, tandis que 80 % de la capacité peuvent être récupérés en 45 minutes. L’entrée solaire atteint pour sa part 800 W. Elle permet de mieux profiter de l’énergie solaire lors d’une utilisation en extérieur.

Pour les déplacements, un chargeur d’alternateur de 800 W, vendu en option, permet de recharger la station en environ 2,6 heures sur la route, selon Anker. La prise allume-cigare reste également utilisable, mais avec une recharge nettement plus lente. Le système propose notamment un mode heures creuses pour réduire le coût de la recharge. Il intègre également une protection contre les orages.

Côté connectique, la SOLIX C2000 Gen 2 propose deux ports USB-C de 140 W, un autre USB-C de 15 W ainsi qu’un port USB-A. La station peut également servir d’alimentation de secours grâce à une bascule annoncée en seulement 10 ms, afin de limiter les interruptions lors d’une coupure de courant. Enfin, Anker annonce un niveau sonore de 30 dB sous 1 000 W. La consommation en veille est limitée à 9 W, ce qui est intéressant pour une utilisation quotidienne à domicile.

Crédit : Anker SOLIX

Portable, mais pas légère

Le mot « portable » mérite toutefois d’être nuancé. La Anker SOLIX C2000 Gen 2 pèse à elle seule 18,9 kg, tandis que la batterie supplémentaire BP2000 affiche 15,3 kg. Une fois les deux éléments réunis, l’ensemble dépasse donc les 34 kg. Il reste possible de déplacer la station électrique, mais il faudra plutôt prévoir un transport en deux fois ou être deux pour la manipuler plus facilement. Ce poids est donc à prendre en compte pour une utilisation en camping ou en voyage. Il peut aussi être contraignant lors de déplacements fréquents.

D’autres détails techniques méritent également d’être pris en considération avant l’achat. Les ports USB-C de la C2000 Gen 2 sont uniquement destinés à la sortie d’énergie. Ils permettent donc de recharger des appareils compatibles, mais pas de recharger la station elle-même. Pour alimenter la batterie de la station, il faut passer par les solutions de recharge prévues par Anker SOLIX. La marque indique que la recharge doit être effectuée entre 0 et 40 °C. Cette limite est importante dans les régions très chaudes ou lors d’une utilisation en extérieur.

Chargeur et prix : les détails à connaître

Autre point à surveiller pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter la station avec leur véhicule : le chargeur d’alternateur est vendu séparément. Il faut donc intégrer cet accessoire au budget si l’objectif est de recharger la C2000 Gen 2 directement pendant les déplacements. Cette solution peut être intéressante lors d’un séjour en camping ou d’un road trip. Elle peut aussi servir de source d’énergie en cas de coupure de courant.

Enfin, concernant le prix, Anker SOLIX ne précise pas le montant exact de la remise actuellement appliquée à la C2000 Gen 2. Le tarif proposé au moment de l’achat est donc à vérifier directement sur la boutique officielle de la marque. L’offre est annoncée comme valable jusqu’au 12 octobre, ce qui laisse une fenêtre limitée pour profiter de l’éventuelle réduction. Les acheteurs intéressés ont donc intérêt à vérifier le prix affiché ainsi que les accessoires inclus avant de passer commande.