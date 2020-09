AORUS 15P, le nouvel ordinateur taillé pour l’eSport !

La désormais célèbre marque Taïwanaise, Aorus, présente aujourd’hui son tout dernier modèle d’ordinateur portable : le 15P. Un concentré de technologie au service des professionnels du jeu vidéo !

Un partenariat de haut niveau pour ce Aorus 15P

Pour mettre au point ce nouvel ordinateur portable, Aorus a fait appel à toutes ses connaissances afin de faire des prouesses technologiques. Mais ils ont également collaboré avec une équipe de renommée internationale : les G2 Esports. Cette collaboration permet principalement d’optimiser la construction et la conception en obtenant des retours de la part des joueurs.

Design et performances au rendez-vous

Le design d’ailleurs au cœur de la conception de cet ordinateur. Le Aorus 15P est élégant, conçu avec des matériaux de haute qualité et ne pèse pas plus de 2kg ! Les « périphériques » ne sont pas en reste puisque l’on retrouve un clavier RGB Fusion Keyboard ainsi qu’un magnifique écran FHD de 144Hz. Une très bonne nouvelle pour les gamers à la recherche de fluidité et de toujours plus de FPS.

En termes de performances, ce 15P n’est pas en reste. Côté processeur nous retrouvons le puissant Intel i7-10750H accompagné de deux slots DDR4 pouvant accueillir jusqu’à 64GB de RAM. La partie graphique est gérée soit par la RTX 2060, soit par la RTX 2070. Bien entendu le tout intègre différentes technologies telles que le Ray Tracing, le DLSS ou encore Microsoft Azure AI Auto Optimize. Le stockage est géré grâce à deux slots pouvant accueillir des SSD avec l’interface NVME.

Le refroidissement n’est pas en reste avec pas moins de deux énormes ventilateurs 12V, accompagnés de 5 caloducs et de multiples fentes d’aération. Côté connectique nous retrouverons 3 ports USB 3.2 et 1 port USB-C pour la partie USB. Un port RJ45 est bien entendu de la partie, avec un port DP 1.4 ainsi qu’un autre HDMI 2.0. Le tout est soutenu par une énorme batterie qui promet une autonomie de 8 heures !

Que pensez-vous de ce nouvel ordinateur portable Made In Aorus ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.