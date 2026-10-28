Arnaques en ligne : Google Chrome se servira de Gemini pour vous protéger

Naviguer sur le web est devenu un parcours miné par des escroqueries de plus en plus sophistiquées qui trompent même les internautes les plus vigilants. Face à cette recrudescence des menaces, les géants de la tech ripostent en armant leurs navigateurs de technologies de pointe. Désormais, Google Chrome intègre Gemini directement au cœur de son écosystème de sécurité. Son objectif ? Faire barrage aux cybercriminels et protéger efficacement vos données personnelles et vos appareils.

Google Chrome veut sécuriser davantage votre navigation en ligne à l’aide de Gemini

Le mode de protection avancée de Chrome s’appuie désormais sur les capacités d’analyse textuelle de Gemini pour repérer les pièges les plus discrets. Jusqu’à présent, les systèmes classiques bloquaient brutalement les pages malveillantes en affichant un écran rouge dissuasif. Désormais, une double classification intelligente permet d’affiner la détection sans perturber inutilement votre navigation quotidienne.

Par exemple, lorsque le contenu textuel d’une page présente des similarités suspectes avec des schémas d’escroquerie connus, le navigateur évalue l’intention réelle du site. Par la suite, il croise ces informations avec la réputation du domaine. Cette approche dynamique permet d’identifier rapidement les fraudes les plus subtiles orchestrées par les pirates.

De nouveaux avertissements visuels pour anticiper les menaces

Pour sensibiliser les internautes sans recourir systématiquement au blocage total, Google introduit des notifications contextuelles particulièrement soignées. Dès qu’un site Web est identifié comme simplement suspect, le logiciel affiche un pop-up d’avertissement visuel. Ce dernier s’adapte à la nature exacte du danger encouru.

Grâce à des codes couleur précis et des messages explicites, l’utilisateur est instantanément alerté. De plus, Chrome l’avertit de redoubler de prudence avant de valider une action ou de renseigner ses informations personnelles.

Un bouclier redoutable contre les attaques par copier-coller

Les pièges techniques évoluent constamment, à l’instar des redoutables manœuvres ciblant le terminal des ordinateurs. Les malfaiteurs exploitent fréquemment la technique du copier-coller pour inciter leurs victimes à exécuter des scripts dangereux sous couvert de résolution de problèmes informatiques.

Pour neutraliser cette menace spécifique, le navigateur analyse désormais les manipulations suspectes de texte. Plus précisément, le système retire automatiquement les données personnelles potentiellement contenues dans la commande copiée avant de soumettre le script à une analyse approfondie. Un message d’alerte s’affiche alors immédiatement pour bloquer l’exécution du code malveillant avant qu’il ne compromette la sécurité de votre machine.