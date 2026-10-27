Attention, ChatGPT dresse votre portrait psychologique à votre insu

Vous discutez avec votre intelligence artificielle préférée comme avec un vieux confident. Pourtant, derrière l’écran, le robot retient bien plus que de simples requêtes techniques. En effet, une étude récente a révélé que le module conversationnel assemblait un véritable autoportrait psychologique de ses utilisateurs. Cette collecte silencieuse s’opèrerait au détour de discussions anodines. Pour protéger votre vie privée et celle de vos proches, il devient urgent de comprendre ce mécanisme.

ChatGPT dispose d’une mémoire artificielle qui retient vos émotions et vos secrets

Il faut savoir que les chercheurs en intelligence artificielle s’intéressent de près aux coulisses de nos échanges numériques. Plus précisément, plusieurs instituts scientifiques ont analysé des milliers de souvenirs enregistrés par le célèbre agent conversationnel auprès de volontaires. Les résultats font froid dans le dos puisque la quasi-totalité de ces données s’enregistre de manière automatique, sans aucune intervention humaine. Apparemment, le système analyse les moindres nuances textuelles pour deviner l’état d’esprit de son interlocuteur.

Au cœur de cette analyse comportementale, les données intimes occupent une place centrale. En effet, un tiers des profils examinés contient des informations médicales sensibles, qu’il s’agisse de symptômes décrits ou de maladies chroniques. Par ailleurs, plus de la moitié des entrées étudie directement la psychologie humaine en traduisant les peurs, les désirs et les croyances. Le robot extrapole également des goûts culturels ou des projets d’avenir à partir de simples indices laissés dans le fil de la discussion.

OpenAI aurait-il fait de fausses promesses aux utilisateurs de son chatbot ?

Lors du lancement initial de cette fonctionnalité de mémorisation, les concepteurs avaient pourtant juré de préserver la santé des utilisateurs. Pourtant, de nombreuses données médicales hautement confidentielles se retrouvent stockées sur les serveurs, alors même que les réglementations européennes exigent un consentement explicite. Cette accumulation de profils psychologiques alimente directement les stratégies commerciales et publicitaires déployées au sein des versions gratuites.

Face à ces dérives, les autorités judiciaires renforcent la pression sur les géants technologiques. En effet, les tribunaux condamnent désormais régulièrement les dérapages liés aux assistants conversationnels. Néanmoins, il est important que les utilisateurs sachent que leurs confidences professionnelles ou personnelles peuvent alimenter un algorithme commercial.

Heureusement, chaque utilisateur dispose d’outils pour nettoyer son profil numérique. Il suffit d’accéder aux paramètres de personnalisation pour voir l’étendue des souvenirs enregistrés par la machine. Vous pouvez alors supprimer manuellement chaque entrée gênante ou désactiver totalement la fonction de mémorisation.

D’autres astuces simples renforcent votre confidentialité au quotidien. Par exemple, l’utilisation de chats temporaires empêche toute conservation d’historique lors de requêtes sensibles. Vous pouvez aussi privilégier un style rédactionnel neutre et distancié pour limiter les déductions comportementales de l’algorithme. Par ailleurs, découvrez également les réglages cachés qui protègent vraiment vos enfants dans la version pour ados de ChatGPT.