Aurzen ZIP Pro : un vidéoprojecteur de poche Full HD de 586 g pour jouer à la Switch et projeter ses patrons

Trouver un cadeau qui plaise à la fois au joueur de la famille et à la passionnée de couture relève souvent du casse-tête. Aurzen pense avoir la réponse avec le ZIP Pro, un vidéoprojecteur de poche qui se plie en trois. La marque le présente comme une idée cadeau pour les fêtes, capable d’afficher une partie de Nintendo Switch sur un mur comme un patron de couture sur une table de coupe.

Sur le papier, le grand écart est assumé. Le ZIP Pro succède au premier ZIP, dont le site avait déjà présenté l’édition Cyber. Il reprend le même format pliable, avec une image enfin en Full HD.

La Switch passe au grand format, sans dock

Côté jeu, l’argument principal tient en un câble. Le ZIP Pro accepte la vidéo par USB-C (DP Alt Mode) : la Nintendo Switch s’y branche directement, sans passer par son dock. La marque cite aussi le Steam Deck et le Lenovo Legion Go 2 parmi les consoles compatibles.

Un mode jeu à faible latence est prévu. Aurzen annonce un temps de réponse de 20 à 40 ms en connexion filaire. C’est suffisant pour des jeux en coopération ou des soirées entre amis, moins pour des jeux de combat ou de tir compétitifs. La marque met aussi en avant les parties de jeu de rôle sur table, avec une carte projetée pour tous les joueurs.

Le son passe par deux haut-parleurs stéréo de 2 W. Un casque Bluetooth (5.4) peut prendre le relais, et le projecteur en accepte même deux à la fois. Pour une partie tard le soir, le détail a son importance.

Fini le patron scotché sur la table

L’autre public visé est plus inattendu. Aurzen propose de projeter les patrons de couture directement sur la surface de coupe. Plus besoin d’imprimer des dizaines de feuilles, de les assembler au ruban adhésif puis de les ranger. Il suffit d’afficher le modèle, de le caler sur le tissu et de couper.

Pour que les mesures tombent juste, deux outils comptent. La mise au point automatique par capteur ToF règle la netteté seule. La correction trapézoïdale en 4 points redresse l’image quand le projecteur n’est pas parfaitement face à la table. Le ZIP Pro peut aussi projeter au plafond ou en mode portrait.

Précision utile : il ne s’agit pas d’un mode couture dédié. La marque présente simplement cet usage parmi d’autres, et ne cite aucun logiciel de patronage compatible. Mieux vaut donc prévoir un temps de calage avant la première coupe.

Deux fois plus lumineux, deux fois plus lourd

Le premier ZIP souffrait de deux limites : une image en 720p et seulement 100 lumens ANSI. Le ZIP Pro corrige les deux, avec une puce DLP en 1080p native et 200 lumens ANSI. Selon Aurzen, l’image est recommandée entre 60 et 80 pouces dans une pièce sombre.

La batterie grimpe à 38 Wh, pour une autonomie annoncée jusqu’à 2 h 30 en mode Éco. La recharge se fait en USB-C jusqu’à 65 W, et le projecteur peut tourner branché pendant la séance. La diffusion sans fil passe par AirPlay, Google Cast ou Miracast.

Ce progrès a un prix sur la balance. Le ZIP Pro pèse 586 g, contre 280 g pour le premier modèle, pour 115 x 97 x 44 mm. Il reste transportable, mais il glisse moins facilement dans une poche de veste. Aurzen propose aussi une édition spéciale Basquiat, avec deux coques illustrées par l’œuvre de l’artiste, un étui et des supports, dans un coffret cadeau. La marque indique enfin que le ZIP Pro fait partie des lauréats des CES Innovation Awards 2027.

Les limites d’un projecteur de poche

Le premier bémol tient à la luminosité. 200 lumens, c’est le double du premier ZIP, mais cela reste faible pour un vidéoprojecteur. Il faudra fermer les volets pour une partie en journée, et l’atelier de couture devra être assez sombre pour que le tracé reste lisible.

L’autonomie demande aussi un peu de recul. Les 2 h 30 ne valent qu’en mode Éco, le moins lumineux. Aurzen ne donne pas de chiffre pour les autres modes. Le système, basé sur Linux, sert surtout à dupliquer un écran : il n’embarque pas d’application de streaming. Il faudra donc un téléphone, un ordinateur ou une clé pour regarder un film.

Reste la question du prix. Au moment d’écrire ces lignes, Aurzen n’affiche aucun tarif en euros pour le ZIP Pro sur son site, et aucun revendeur français ne le propose encore. Difficile, donc, de dire s’il entrera dans le budget du Père Noël.

Visuel : Aurzen

Un cadeau malin, à condition de connaître ses usages

Le ZIP Pro a une vraie originalité : un même appareil, plié dans un sac, peut servir à une soirée Switch comme à la découpe d’un patron. La Full HD, l’entrée vidéo USB-C et la batterie plus grosse corrigent les défauts du premier modèle.

Il reste un projecteur d’appoint, pensé pour les pièces sombres, plus lourd que son prédécesseur et sans prix français connu à ce jour. Pour un gamer qui veut jouer en grand chez des amis, ou une couturière fatiguée du papier, l’idée a de quoi séduire. Il vaudra simplement mieux attendre son tarif en euros avant de le glisser sous le sapin.