Les bandes-annonces du Super Bowl 2020 (Marvel, James Bond, Mulan…)

Si il y a un évènement à ne pas manquer aux États-Unis, c’est le Super Bowl. Cette finale de football Américaine est le show sportif le plus regardé et par logique l’évènement marketing où il faut se promouvoir. Outre les nombreux spots publicitaires avec des stars par dizaines, les bandes-annonces de film et séries coulent à flots. Petit challenge pour les studios, promouvoir leur production en seulement 30 secondes. Au programme, Marvel, James Bond, Mulan, Hunters, Les Minions 2 et bien plus encore !

Marvel prépare l’arrivée de Black Widow – 29 avril

Black Widow, interprétée par Scarlett Johansson, se dévoile dans une toute nouvelle bande-annonce lors du Super Bowl. Le premier film Marvel de 2020 se concentrera ainsi sur la célèbre espionne russe. De retour en Russie, celle-ci retrouvera sa famille d’espion afin de combattre Taskmaster.

Minions 2 : il était une fois Gru – 8 juillet

Les minions sont de retour pour vous jouer de mauvais tour ! Ce prologue se concentrera sur les origines de leur célèbre compagnon Gru.

Bob l’Eponge, le film : éponge en eaux troubles – 5 août

C’est rapide, c’est bref, y a des stars comme Snopp Dogg ou Keanu Reeves, et bien évidemment Bob et Patrick. Les deux compères partent à l’aventure afin de retrouver le célèbre escargot Gary.

La course reprend avec Fast & Furious 9 – 20 mai

Et ça fait BIM, BAM, BOOM, ça fait PSCHIT et ça fait VROUM… Et on est désolé… Sinon on retrouve encore une fois les codes de Fast & Furious dans cette bande-annonce, de l’action surréaliste et de la voiture !

Top Gun Maverick s’envole au Super Bowl – 15 juillet

Pete Mechel, alias Tom Cruise, se retrouve à former de jeunes diplômés de l’institution Top Gun pour une mission spéciale. Sinon ces 30 secondes de spot Super Bowl résument bien le futur film, des avions, de la confrontation et de la tension !

Loki, WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (Marvel) – 2020/2021 sur Disney+

Avant son arrivée en France courant mars, Disney dévoile de nouvelles séries exclusives à son catalogue de streaming Disney+. Le service décide ainsi de promouvoir les futures séries Marvel: Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki. Les dates ne sont pas encore précisées, mais devraient suivre le programme du MCU dévoilé l’année dernière.

James Bond: No Time To Die – 8 avril

Le célèbre agent 007, interprété par Daniel Craig pour la dernière fois, revient dans un 25e film. L’antagoniste de cet épisode sera incarné par Rami Malek, alias Safin dans No Time To Die.

Mulan entre dans la bataille du Super Bowl – 25 mars

Le nouveau film Disney en live-action, Mulan, prend 30 secondes de son temps pour prendre les armes afin de défendre son Royaume et sa famille. Cependant… N’oubliez pas, Mushu ne sera pas de la partie…

Hunters – 21 février

Chasser des nazis afin d’éviter le 4ème Reich aux États-Unis, c’est le pitch de cette nouvelle série Amazon Video avec le très célèbre Al Pacino.

The Invisible Man – 26 février

Sans un bruit 2 – 18 mars

Alors ? Quelle bande-annonce vous a le plus convaincu lors de ce Super Bowl ?