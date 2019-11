Black Friday 2019 – Les offres à ne pas manquer (AirPods, trottinette, Xiaomi…)

C’est le grand moment, le Black Friday est là et on va vous aider à cerner LES bons plans proposés en ligne ! AirPods, Xiaomi, Microsoft Surface, Amazon Echo… on vous dévoile le meilleur du meilleur !

Apple – iPhone, Watch, AirPods et MacBook à prix réduit

La firme de la pomme est encore une fois à l’honneur pour ce Black Friday avec des offres allant jusqu’à – 800€ sur ces produits comme le MacBook Pro 15″ !

Les offres autour d’Apple:

200€ de réduction et un bon d’achat de 50€ chez Huawei

Les Huawei P30 et P30 Pro baissent drastiquement leurs prix pour arriver à respectivement 549€ et 743,59€. Bon allez, Amazon vous offre aussi un bon de réduction de 50€, elle est pas belle la vie ?

Bose Headphone 700, la réduction de bruit et de prix

71€ de réduction pour le dernier casque à réduction de bruit active du constructeur de renom Bose. L’occasion grâce au Black Friday de s’évader sans un bruit dans la ville et les transports en commun !

60€ en moins pour le Xiaomi Mi 9T

Grand téléphone pour un petit prix, le Xiaomi Mi 9T est surement le téléphone haut de gamme avec un rapport qualité/prix inégalé qu’il vous faut !

Connectez votre maison avec le Google Nest et Philips Hue

Et si vous connectiez un peu plus votre maison pour ce Black Friday ! La Fnac propose un pack de produit connecté avec le hub Google Nest et un kit de démarrage Philips Hue (ampoules connectées) à -33€ !

Google Nest Hub + Pack de démarrage Philips Hue – 199€ au lieu de 299€

Les abonnements Amazon à prix minimes et un Amazon Echo à moitié prix

Amazon décide de vous offres de belles réductions sur ces services tel que Amazon Music Unlimited à 1€ pour un abonnement de 4 mois ! Ou même le mois d’Amazon Audible (livres audio) à moitié prix soit 4,95€.

149€ d’économie sur la trottinette électrique GO RIDE 80PRO

Envie de vous balader en ville facilement ? Profiter de 149€ de réduction sur la trottinette électrique GO Ride 80 Pro à l’occasion du Black Friday !

Trottinette électrique GO RIDE 80PRO – 199€ au lieu de 349€

Bonne chasse aux prix à tous !

Notre dernier bon plan: