Bon Plan FLASH – Kugoo ES2 la trotinette dingue à 387€ au lieu de 527€ !

Geekbuying propose souvent de belles promotions. Cette fois-ci, c’est la nouvelle trottinette de chez Kugoo qui est mise en avant. La Kugoo ES2 se retrouve au prix de 387,99€ avec une réduction et un code promo spécial. (Le code promo est actif pour les deux modèles : noir et blanc)

Cette trottinette n’est pas une simple trottinette comme on pourrait le penser. Très important, elle est pliable et elle possède un écran LCD. La Kugoo ES2 dispose d’un moteur de 350W profitant de 3 vitesses : 15km/h, 20km/h, et 25km/h. Le système de freinage est double, électrique et mécanique.

Il y a une compatibilité Bluetooth et une application qui vous permet de connaître des informations ou encore de contrôler la Kugoo. Un port-usb est disponible pour charger votre téléphone ou autre appareil.

