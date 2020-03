Bons plans – Cdiscount lance un forfait 200Go à 9€ !

Le site de vente en ligne Cdiscount possède une filiale pour les forfaits mobile. Habitué à sortir des forfaits peu chers et attractifs, Cdiscount nous régale avec cette offre.

Un forfait alléchant

Cdiscount offre donc aujourd’hui et jusqu’au 16 Mars 2020 un forfait mobile sans engagements, 200Go data, Appels/SMS/MMS illimités et 5Go de 4G en EU et DOM le tout pour seulement 9,99€/mois pendant 12 mois !

Cdiscount – Soldes

Au terme des 12 mois le forfait passe à 24,99€/mois, à savoir que le réseau NRJ Mobile utilise les 3 opérateurs qui sont Orange, Bouygues et SFR et il est possible de choisir par quel opérateur la data passera.

Pour ce prix le forfait est imbattable ! A retrouver juste ici !