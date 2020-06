Bouygues lance un forfait mobile B&You 100 Go pour 11,99 € par mois

La fièvre des French Days bat encore une fois son plein. L’opérateur Bouygues Telecom vient en effet d’annoncer le retour de son forfait mobile B&You sans engagement avec 100 Go de données mobiles pour 11,99 € par mois. Si vous êtes intéressé, ne trainez pas trop, car l’offre se termine ce jeudi 4 juin.

Forfait mobile 100 Go pour seulement 11,99€ par mois avec B&You

La concurrence est encore une fois de mise sur le marché des forfaits mobiles. C’est au tour de Bouygues Telecom de répondre avec une offre B&You alléchante se composant de 100 Go de données mobiles. Une quantité largement suffisante pour les consommateurs confirmés d’internet sur smartphone. Lors de vos futurs déplacements à l’étranger, vous pourrez profiter de 10 Go de data en Europe et dans les DOM.

Concernant la sainte triade appels, SMS et MMS, ceux-ci sont illimités en France métropolitaine et depuis Europe/DOM vers un numéro français. Petit bonus de ce forfait mobile, celui-ci s’arme de 3 mois d’abonnement à Spotify Premium (pour les nouveaux utilisateurs). Cette offre est proposée à un prix de 11,99€ par mois sans engagement et condition de durée. N’ayant donc pas peur de voir le prix de votre forfait doubler après un an. Vous avez jusqu’au 4 juin pour profiter de cette promotion.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

