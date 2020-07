Cdiscount offre un Xiaomi Redmi Note 8T avec son forfait mobile 50 Go

Si vous souhaitez changer de téléphones portables, Cdiscount a une solution parfaite pour vous. En effet, le site de vente en ligne propose jusqu’au 30 juillet d’offrir un smartphone Xiaomi Redmi Note 8T pour la souscription à son forfait mobile 50 Go Cdiscount Mobile.

Un Xiaomi Redmi Note 8T gratuit avec un forfait mobile 50 Go

L’opérateur virtuel Cdiscount Mobile offre jusqu’au 30 juillet un Xiaomi Redmi Note 8T gris. La condition pour en profiter est simple : souscrire au forfait mobile 50 Go pour une durée de 24 mois. Découvrez dans notre article plus de détails sur cette offre.

Le forfait mobile 50 Go

Proposé à un prix de 15,99€ par mois pendant 2 ans, ce forfait mobile se compose d’une enveloppe de données mobiles 4G de 50 Go + 3 Go à l’étranger (EU et DOM). On retrouve ensuite les très classiques appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

Petit rappel, Cdiscount Mobile passe par les services de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs raccordé aux trois grands opérateurs : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Ainsi, un des trois réseaux vous sera automatiquement attribué en fonction de la couverture mobile autour de chez vous.

Le Xiaomi Redmi Note 8T

Smartphone milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 8T est un très bon rapport qualité/prix. Le modèle offert par Cdiscount est de couleur grise et dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces poinçonné en son milieu. On retrouve à l’intérieur le processeur Snapdragon 665 couplé à 4 Go de RAM ainsi que 64 Go de stockage interne (extensible via microSD). Le module photo arrière se compose de quatre capteurs : un principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour finir, le tout est alimenté par une batterie de 4 000 mAh.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Afin de connaître ce numéro, appelez le 3179.

