Cdiscount propose un forfait mobile 80 Go pour 3,99 euros

On ne change pas une équipe qui gagne. Les séries limitées à prix cassé de Cdiscount mobile sont encore d’actualité. L’opérateur virtuel vient en effet de relancer son forfait mobile 80 Go sans engagement pour seulement 3,99 euros par mois. L’occasion pour vous de faire des économies faciles en cette fin d’année.

Moins de 5 euros pour un forfait mobile 80 Go chez Cdiscount

Pendant que RED by SFR propose un forfait mobile 80 Go à vie pour 14 euros par mois, Cdiscount mobile propose 6 mois à seulement 3,99 euros.

La nouvelle série limitée de Cdiscount mobile dispose donc de 80 Go de données mobiles en 4G par mois. Une quantité confortable permettant de profiter pendant un mois des services de streaming audio et vidéo, de la navigation web journalière, voire un peu de partage de connexion. Sans étonnement, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers des numéros français. Pour les baroudeurs en herbe, 8 Go de data sont disponibles à l’étranger (Europe + DOM). L’offre sans engagement est proposée au prix de 3,99 euros par mois pendant 6 mois. Après cette période, le tarif passera à 16,99 euros par mois. Fin de l’offre : 12 octobre.

Pour information, sachez que Cdiscount mobile utilise les services de NRJ Mobile. L’opérateur est lui-même raccordé aux trois réseaux français d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera ainsi attribué lors de votre souscription en fonction de la qualité de la couverture réseau près de chez vous.

Des frais de 10€ vous sont facturables à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.