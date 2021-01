CES 2021 – Dell souhaite redéfinir la manière de travailler

Publicité

En marge du CES 2021, Dell annonce de nombreuses nouveautés dans le monde des ordinateurs portables. Sécurité, innovations et écologie, voici un bref aperçu de ce que l’entreprise américaine vous propose. Tour d’horizon de ces annonces, avant même les débuts de l’événement tech le plus attendu de l’année.

SafeShutter —L’obturateur de caméra intelligent

Qui n’a jamais eu peur de se faire pirater la caméra de son ordinateur portable ? Nombreux sont les films / séries nous montrant la facilité avec laquelle cela semble possible. La première solution, c’est alors de mettre un scotch sur la caméra pour tout simplement supprimer ce problème. Si jamais vous souhaitez vous protéger tout en utilisant votre caméra quand cela est nécessaire (réunion par exemple), Dell a une solution. Nommée SafeShutter, c’est en fait un obturateur de caméra automatique. Synchronisée avec différentes applications de visioconférence, elle permettra une utilisation sécurisée de la caméra frontale de l’ordinateur portable.

Optimiser votre ordinateur avec Dell Optimizer

Quand l’IA se taille une place dans vos ordinateurs, c’est généralement une bonne chose ! Dell ne déroge pas à la règle et intègre de l’intelligence artificielle et du machine learning dans son logiciel d’optimisation : Dell Optimizer. Ce dernier réagit à votre manière de travailler et peut automatiquement améliorer les performances de certaines applications, l’autonomie de votre batterie ou encore les paramètres audio, le tout en arrière-plan.

Progress Made Real : des ordinateurs eco-responsables

« Progress Made Real », c’est le plan d’impact social made in Dell. L’idée derrière ce slogan : intégrer des solutions, des matériaux, ou encore des emballages durables et écoresponsables. Sur le secteur des ordinateurs portables professionnels, Dell est le meilleur élève dans la catégorie durabilité. Dans les faits, ce n’est pas que du vent. Par exemple, les deux ordinateurs portables Latitude 5000 et Precision 3560 sont les premiers à être conçu à base de bioplastiques issus de résidus forestiers. En effet, ces ordinateurs sont dotés de capots contenant 21 % de bioplastiques. L’objectif de Dell : proposer des produits contenant plus de 50% de matériaux recyclés ou renouvelables d’ici à 2030.

