CES2020 : Samsung présente Ballie et ses écrans 8K

Pour beaucoup d’entreprises, le CES de Las Vegas est la vitrine qui leur permet d’afficher leurs ambitions pour l’année à venir… et Samsung l’a bien compris. En annonçant Ballie, son premier assistant vocal et ses nouveaux écrans, le constructeur sud-coréen entend étendre son leadership dans les années à venir.

Des dalles 8K et 4K pour Samsung

Lors du CES, Samsung en a profité pour présenter son prototype de dalles 4K et 8K. En comité réduit, des équipes de différents médias ont pu découvrir la nouvelle gamme d’écrans Samsung. Une technologie hybride, puisque ces nouvelles dalles se composent de la technologie Quantum Dot LCD et d’OLED.

The Sero, du 4K en mode portrait

En plus des écrans 8K, le constructeur Sud-coréen a également annoncé The Sero. Un concept original, puisqu’il s’agit d’un écran 4K rotatif, qui s’incline de lui-même en mode portrait.

Pour Samsung, il s’agit là d’un écran adapté aux nouvelles générations. En s’adaptant en mode portrait, ce nouveau téléviseur répond aux problématiques du contenu au format portrait. Cet écran est donc compatible avec les smartphones et permet de d’afficher l’écran du téléphone directement sur la dalle 4K. L’orientation en paysage offre donc la possibilité de faire défiler son fil Instagram, Twitter, ou encore Facebook directement sur l’écran.

Ballie, l’assistant vocal autonome et mobile

C’était sans doute la plus grosse annonce de Samsung lors du CES. En réponse au succès des assistants vocaux de ses concurrents, le constructeur Sud-coréen a dévoilé Ballie, un assistant vocal connecté, intelligent mais surtout mobile. Une nouveauté qui s’inscrit parfaitement dans le désir de Samsung de pousser les maisons connectées et l’Internet Of Things (IOT) au centre des préoccupations de demain.

Dans la vidéo de présentation, Ballie, une petite balle jaune à peine plus grande qu’une balle de tennis, se déplace de manière autonome dans une maison. Équipé d’une caméra et de différents capteurs, il pousse encore un peu plus loin le concept des assistants personnels et est capable d’effectuer des tâches du quotidien tout seul…

C’est à croire que ce petit robot intelligent ne passe jamais en mode veille. Bien au contraire, il surveille la maison et y effectue différentes tâches ménagères, même en l’absence de son propriétaire. Par exemple, il serait capable de lancer l’aspirateur ou encore baisser les volets à la tombée de la nuit.

Enfin, pour aller encore plus loin, l’intelligence artificielle de Ballie est capable de divertir le chien de son propriétaire. Ici, il lui affiche une vidéo montrant d’autres chiens sur leur téléviseur capable de passer en mode portrait…

Bien que la certitude de la réelle réussite d’un produit ne se traduise qu’après sa sortie, Samsung a su, une nouvelle fois, marquer les esprits lors de ce CES. En proposant un contenu en réponse aux tendances actuelles, la société présidée par Lee Kun-hee semble en bonne voie pour continuer l’année 2020 sereinement.