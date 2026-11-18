ChatGPT Wallet permet aux agents IA de payer vos commandes à votre place

Et si votre assistant virtuel passait enfin à l’action pour régler vos emplettes à votre place ? Justement, OpenAI franchit une étape majeure dans l’automatisation du quotidien en permettant à ses agents intelligents d’effectuer des transactions sécurisées. Cette innovation bouleverse nos habitudes numériques, tout comme le fait que ChatGPT s’invite chez Apple pour changer vos e-mails et votre calendrier. Découvrez comment cette technologie transforme le commerce électronique dès aujourd’hui.

OpenAI associe ses agents intelligents à un portefeuille électronique novateur. Ce système protège vos données bancaires grâce à une collaboration étroite avec les géants Visa, Mastercard et American Express.

Dans les faits, l’intelligence artificielle prépare votre panier d’achat. Elle sélectionne les articles demandés et calcule le montant exact de la commande. Vous conservez toutefois le contrôle total de chaque transaction grâce à un parcours validé par biométrie.

Le réseau de paiement génère ensuite un jeton de substitution unique. Le commerçant et l’agent ne voient jamais votre véritable numéro de carte bancaire. Vous gardez ainsi tous vos avantages clients et vos garanties légales en cas de litige.

Le rôle crucial des marchands dans cette transition

Les sites e-commerce doivent adapter leurs infrastructures pour accueillir ces nouveaux acheteurs automatisés. Justement, OpenAI met à leur disposition un guide stratégique complet.

Les entreprises revendiquent d’abord leur fiche officielle au sein de l’écosystème conversationnel. Elles transmettent ensuite un flux actualisé de leurs produits avec les tarifs et les stocks disponibles.

Les équipes techniques configurent aussi les pares-feux pour authentifier correctement les requêtes des robots.

Les perspectives d’avenir pour le ChatGPT Wallet

Cette solution est disponible en premier lieu pour les utilisateurs abonnés aux formules professionnelles basées aux États-Unis. Néanmoins, les restrictions géographiques et techniques devraient rapidement s’assouplir pour toucher un public plus large.

D’ailleurs, OpenAI envisage déjà des options de délégation totale pour les achats récurrents. L’intelligence artificielle pourra ainsi valider des paniers en toute autonomie sous réserve de respecter des plafonds stricts fixés par l’utilisateur.