Comment payer son Samsung Galaxy Note 10 moins cher ?

Samsung vient d’annoncer officiellement ses nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+, et vous êtes déjà tout excité à l’idée de l’acheter. Nous allons voir dans cet article qu’il existe quelques solutions pour économiser un peu d’argent lors de cet achat. Votre porte-monnaie vous en remerciera !

La location Up2You

Et si au lieu d’acheter votre smartphone vous le louez ? Samsung propose la location mobile depuis plusieurs années, cela peut vous permettre de payer une somme mensuelle afin d’étaler vos dépenses sur plusieurs mois. Pour la location d’un Galaxy Note 10, cela vous coûtera un apport de 119 euros ainsi que 24 mensualités de 29 euros. Vous en aurez donc pour 815 euros au total (contre 959 euros si vous l’aviez acheté). Il en est de même pour le Note 10+ pour lequel il faudra débourser la somme de 959 euros si vous optez pour la location (contre 1109 euros si vous l’aviez acheté).

Echangez votre smartphone

Si vous possédez actuellement un smartphone et que vous souhaitez vous procurer ce Note10 ou Note 10+ pour le remplacer, sachez que Samsung peut reprendre votre smartphone contre une remise au moment du paiement. Cette reprise est de 100 euros minimum et peut s’élever jusqu’à 300 euros pour une reprise d’un Note 9. Cependant, il est plus intéressant pour vous d’effectuer cet échange avec un ancien smartphone et non un modèle récent. En effet, si vous échanger un Wiko vous aurez 100 euros de remise, même s’il en vaut moins à l’achat. Cette solution est donc idéale pour ceux possédant un très vieux téléphone.

Avoir une carte adhérent

Certaines enseignes proposent parfois une carte adhérent qui vous fait profiter de -5% pour tout achat, quelque soit le produit acheté. Si vous en possédez déjà une, il serait peut être bon d’en profiter. Pour l’achat d’un Galaxy Note 10, une telle remise vous ramènerait alors le téléphone à un prix de 911 euros (contre 959 euros neuf). Ainsi, pour le Note 10+, vous payerez 1053 euros au lieu de 1109 euros sans cette carte de fidélité.

Pour les impatients, il y a toujours la possibilité de l’acheter directement sur Amazon !