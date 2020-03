Les jours passent et se ressemblent au plus grand regret de tous. Il en devient difficile de trouver de nouvelles activités à chaque nouveau réveil et le meilleur ami du confinement se prénomme smartphone. Naviguer sur le web, lancer puis quitter un réseau social pour y revenir quelques minutes après… De nouveaux tocs qui vont faire beaucoup de bien à perdre une fois le palier de la porte passé. En attendant, il faut pouvoir utiliser au mieux notre nouvel ami avec des accessoires utiles, voir même obligatoire !

Pitaka – Pack complet de recharge sans-fil

Ce pack complet pour iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max offre la possibilité de charger son smartphone grâce à la technologie sans-fil. La coque ultra-fine permet d’aimanter son smartphone sur un dock de bureau ou sur un support de voiture. Le système résiste bien aux chocs en voiture, même pour le poids de l’iPhone. Le Dock de bureau offre un angle de vue parfait pour les professionnels qui doivent faire du télétravail. Le smartphone se détache rapidement de celui-ci grâce à la coque. Enfin pour les flemmards qui veulent éviter d’être à cours de batterie, une batterie portable aimanté de 2000 mAh est incluse. Elle permet de rajouter un peu plus de 30% de batterie, histoire de tenir la nuit !

Moon – Chargeur à induction ultra-fin pour smartphone Android & iOS

Si vous recherchez un chargeur sans fil qui occupe peu d’espace sur votre bureau, votre table ou votre comptoir, ne cherchez pas plus loin que Moon. C’est le plus petit chargeur sans fil pour votre iPhone, AirPods ou tout smartphone compatible Qi dans le monde. Mesurant seulement 6 centimètres de diamètre et seulement 4 millimètres d’épaisseur, vous aurez du mal à trouver un chargeur plus petit. Disponible sur le site FNAC à 39,99€.

iRing – La bague qui sert de support et de protection anti-chute

iRing est une marque que l’on a découvert en Asie. Un accessoire indispensable lorsque l’on se déplace pour garder votre téléphone en permanence au bout des doigts ! Il s’agit d’une bague que l’on viendra coller à son smartphone et où l’on pourra glisser son doigt pour éviter toute chute.

Mais ce n’est pas tout, elle permet également de support pour positionner son smartphone en mode portrait ou paysage sur la table ou bureau. Le fixer à un support ou même un peu partout dans votre maison à des crochets de manière temporaire (par exemple dans la cuisine pour regarder une recette en cuisinant).

Ils vendent également des accessoires pour avoir un dock mais également le fixer à un trépied ou un guidon de vélo. Des petits crochets sont également offert avec la plupart des kits pour par exemple fixer votre téléphone au bord de votre lit la nuit ou dans votre salle de bain.

Une multitude de solution d’une marque vraiment intéressante à découvrir et que l’on utilise honnêtement depuis maintenant plus de 3 ans !

PNY SSD Elite USB 3.1 pour la sauvegarde des données du smartphone

Ce temps de confinement est l’occasion pour vous de faire le tri dans votre smartphone. Dés-installer les applications inutiles, vider les historiques/caches et transférer ses photos. Pour cette dernière action, vous aurez besoin d’un espace de stockage de qualité et rapide pour le transfert des données. Pour cela, rien de mieux qu’un SSD, comme le Elite USB 3.1 de PNY qui offre des caractéristiques hallucinantes. Avec sa taille portable, il sera pratique de l’emmener avec soi lors des prochains déplacements professionnels ou en vacances. De plus, le SSD est l’outil parfait pour emmener avec soi ses musiques et ses films, sans dépasser la taille limite de stockage de votre téléphone.

Écouteurs Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2

Il y a l’écoute avec des écouteurs sans fil, et puis l’expérience de son exceptionnelle des MOMENTUM True Wireless 2 de Sennheiser. Finement conçus pour les audiophiles exigeants, Sennheiser annonce la seconde génération de ses écouteurs sans fil MOMENTUM True Wireless. Le spécialiste de l’audio a particulièrement soigné ce modèle premium : Ils offrent les meilleures conditions d’écoute possible en toutes circonstances, grâce à la technologie de réduction active du bruit, une ergonomie optimisée et une autonomie exceptionnelle de 7 heures. Dès maintenant disponible à 299€ sur le site Sennheiser.