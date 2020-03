Coronavirus – Évitez les transports en commun !

Le Coronavirus inquiète et à juste titre. Les symptômes et la facilité déconcertante à se le transmettre sont inquiétants. Pour contrer ce virus il existe plusieurs moyens simples, et d’autres moins évidents. Une trottinette électrique pourrait bien vous sauver la vie…

Le Coronavirus : Des symptômes qui font peur

La plus grande peur que les gouvernements ont sur le Coronavirus, c’est qu’il se propage à une vitesse folle. Le virus ressemble néanmoins à une grippe, un peu spéciale. Un coronavirus est une forme de virus, plusieurs autres sont apparus auparavant. Tout d’abord le SRAS-CoV en 2002 puis le MERS-CoV en 2012, le Covid-19 est un peu différent. D’origine animale, le virus est transmis principalement par les postillons (gouttelettes de salive) projetés en toussant ou en éternuant.

C’est pourquoi les contacts étroits sont à éviter en l’absence de protection efficace. Les symptômes font penser à une infection respiratoire (fièvre, toux), mais d’autres s’ajoutent. Difficultés respiratoires, insuffisance rénale, nombreux sont les symptômes…

Le 15 mars et jusqu’à nouvel ordre, la France est dans un état de semi gel. Ecoles fermées, transports au ralenti, reste à savoir l’avancée du virus dans les prochaines semaines.

Les gestes à adopter ?

Comment lutter contre le coronavirus ? Aller directement chez le médecin ? Ce n’est pas la meilleure idée. Aller au travail ou prendre les transports non plus, le réflexe à avoir est de prendre sa température. Si elle est anormalement élevée il faudra appeler le 15 et rester chez soi pour qu’ils conviennent d’une manière d’aborder votre cas.

Attendre un vaccin du Coronavirus n’est pas possible car selon l’Institut Pasteur, si l’on trouve un vaccin, cela ne serait pas avant l’automne 2021.

La trottinette électrique : un moyen facile d’éviter la contamination

Le meilleur moyen d’éviter la contamination, c’est de rester loin des contaminés. Pour cela pas de rassemblement de plus de 100 personnes, et éviter tout regroupement de personnes. Le télétravail est à encourager de la part des employeurs.

De nôtre côté ce que nous pouvons vous conseiller, c’est de vous déplacer dans votre ville par vos propres moyens et ne pas emprunter les transports en commun. Le Coronavirus se transmet extrêmement facilement, c’est pourquoi il faut s’en protéger.

Nous avons essayé la trottinette électrique, c’est un compromis parfait ! Il ne faut pas oublier ses gants en partant mais pas d’autre inconvénient. En respectant les règles c’est un temps similaire au métro parisien, n’ayant pas à attendre ni à descendre.

Il existe plusieurs trottinettes, voici l’une des plus récentes, la SEAT eXS. Fabriquée par Segway, nous avons pu la tester pendant 2 semaines. Elle est rapide et agile, malgré tout l’autonomie laisse un peu à désirer, il faudra donc faire attention à ne pas aller trop loin sans le chargeur. Sa vitesse n’es pas une question, avec une bonne accélération et une vitesse maximale de 27km/h ! Cependant, le frein également est à prendre avec des pincettes comme il agit plus comme un frein moteur, pas instantané et avant. En bref une trottinette parfaite pour les courts déplacements et au design agréable disponible au prix de 599€. Le compagnon parfait avec votre nouvelle voiture.

Si vous souhaitez vous déplacer sur de plus longues distances, nous pouvons vous conseiller d’autres trottinettes. Comme la Kugoo S1 Pro qui possède 30Km d’autonomie, des d’amortisseurs et un design plus compact (à acheter pour seulement 280€) ou la M2 Pro qui offre les mêmes caractéristiques dans un design plus urbain pour un peu moins de 380€.