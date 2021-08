Cybersécurité : un quart des Français serait exposé à une menace sur son PC

D’année en année, les dangers grandissent sur internet. Avec les multiples mesures de confinement à travers le monde, les menaces ont ainsi augmenté à travers le monde. Selon une récente étude d’Avast, fournisseur d’antivirus, nous venons d’ailleurs d’apprendre que plus d’un quart des Français rencontrerait un logiciel malveillant (malware) sur son PC.

« Le risque de faire face à une cybermenace a augmenté dans le monde entier, quel que soit le type d’attaques et de malwares. La France n’échappe pas à la règle », explique Michal Salat, Directeur Threat Intelligence chez Avast. Selon les chiffres du nouveau rapport « Global PC Risk » de la société d’antivirus, 26,87 % des Français auraient fait la rencontre d’un malware, sur son PC. La probabilité d’avoir eu un logiciel malveillant sur son ordinateur est ainsi d’une sur quatre.

Cependant, le risque pour les citoyens de l’hexagone est moins élevé que la moyenne mondiale, qui est de son côté de 29,39 %, soit une « augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente ». Pour information, Avast s’est fondé sur les cyberattaques ayant eu lieu entre le 16 mars et le 14 avril 2021 chez ses utilisateurs afin d’arriver à ces résultats. Cela comprend ainsi les expositions aux menaces des utilisateurs particuliers, mais aussi les professionnels.

« Pendant la pandémie et les périodes de confinement, Internet a été salvateur pour beaucoup, permettant de rester en contact avec ses proches, se maintenir en forme via des séances de sport en ligne, se réunir et suivre ses cours virtuellement et, bien sûr, travailler à distance. Les cybercriminels ne sont pas restés inactifs et ont largement profité de la situation ! En effet, nous avons constaté qu’une grande variété de campagnes malveillantes avaient tiré parti de cette augmentation des activités en ligne, telles que les fraudes liées à Covid-19, les campagnes de sextorsion ou encore les logiciels espions ou de rançons », précise Michal Salat.

A travers le rapport d’Avast, des données plus détaillées sur les régions françaises touchées par des malwares ont été dévoilées. Nous retrouvons ainsi en première position l’Île-de-France (31,78 %) avec non loin derrière l’Occitanie (28,05 %) ou encore la Bretagne (28,05 %). Les régions les moins menacées sont le Pays de la Loire (26,54 %), la Normandie (26,02 %) et la Corse (25,49 %).

Pour votre sécurité, n’oubliez jamais que les sites que vous visitez et les documents que vous téléchargez peuvent directement impacter les données présentes sur votre ordinateur, mais aussi le contrôle de votre ordinateur. En complément d’une navigation et de téléchargements réfléchis, un antivirus est toujours de la partie pour encore mieux protéger votre ordinateur.