Dark Waters, Invisible Man… Que voir au cinéma ce week-end ?

Il est temps de se retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire qui vous parle des dernières sorties cinéma. Voici quelques suggestions de films sortis mercredi dernier au cas où une sortie au cinéma est prévue pour clôturer cette semaine.

Dark Waters – un thriller tiré d’un véritable scandale

Genre : Biopic, drame, thriller

Todd Haynes (Carol, Le Musée des Merveilles) nous dévoile un nouveau long-métrage tiré d’une histoire vraie ; celle de l’affaire DuPont survenu en 2016. Robert Bilott est avocat qui défend les industries chimiques. Un paysan, vivant à Parkersburg, en Virginie-Occidentale, près d’un site appartenant à l’entreprise de produits chimiques premier employeur de la région DuPont, l’interpelle sur la disparition inquiétante de 190 vaches. Peu à peu, il va découvrir que DuPont empoisonne les gens grâce au téflon (présent dans les poêles notamment) depuis plus de 40 ans. Il va tenter d’éclater la vérité au grand jour, quitte à mettre sa carrière et sa famille en grand danger…

Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins…

Invisible Man – un film d’horreur sur les violences faites aux femmes

Genre : Horreur

Cecilia Kass est en couple avec Adrian Griffin, un brillant scientifique extrêmement tyrannique. Ne supportant plus sa violence, elle décide de prendre la fuite et de se réfugier chez sa sœur. Un jour, Adrian se suicide mais Cecilia se demande s’il est vraiment mort. En effet, elle découvre peu à peu qu’elle est traquée par un homme invisible qui n’est nul autre que Adrian. Elle va tenter de le prouver à son entourage qui ne la croit pas…

Avec : Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer…

Mine de rien – une comédie sociale et solidaire

Genre : Comédie

Le lauréat du Prix du public au dernier Festival de l’Alpe d’Huez est une comédie sociale qui nous parle de deux chômeurs dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière. Pour sauver une ancienne mine de charbon désaffectée, ils décident de la transformer en parc d’attractions. Dans un élan de solidarité, les travailleurs se lancent dans cette aventure pour préserver la mémoire et la dignité…

Avec : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier…

Judy – une grande actrice fatiguée et fragile, mais toujours debout

Genre : Biopic

Cette biographie revient sur un épisode de la vie de l’actrice Judy Garland. Cela fait trente ans maintenant que Judy, artiste depuis toute petite, a atteint la consécration en interprétant Dorothy dans le film Le Magicien d’Oz en 1939. Elle s’apprête maintenant à donner une série de concerts à Londres. Mais elle est de plus en plus fatiguée et veut consacrer plus de temps à ses enfants. Aura-t-elle la force de continuer à avancer ?

Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock…

à la semaine prochaine !