DC Fandome : Batman et Justice League ont leur bande-annonce

Du 22 au 23 août dernier s’est déroulé gratuitement et en ligne le DC Fandome, la convention pour tous les fans de l’univers de DC Comics. C’est là qu’on a pu avoir de nouvelles informations sur les prochains films du DCEU, les séries TV, les comics ou encore les jeux vidéo.

Et du côté du cinéma, nous avons eu plusieurs grosses annonces. Parmi elles, le dévoilement des bande-annonces du futur Batman de Matt Reeves et de la Snyder Cut de Justice League.

La Snyder Cut de Justice League

C’est durant cet évènement que Zack Snyder a pu dévoiler la première bande-annonce de sa version de Justice League, quatre mois après son annonce (nous en avons parlé ici).

Découvrez cette bande-annonce dès maintenant (en anglais uniquement) :

Cette bande-annonce puissante nous annonce un film d’une ambiance sombre et pesante, mais non sans quelques touches d’espoir apportées par l’équipe de la Ligue des Justiciers qu’incarnent Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher et Henry Cavill. Ambiance renforcée par la célèbre chanson de Leonard Cohen, Hallelujah.

Au niveau des changements, la bande-annonce nous promet de voir le méchant Darkseid qui a avait été coupée de la version cinéma au profit de Steppenwolf.

Ensuite, Zack Snyder a lui-même annoncé que le personnage de Cyborg sera plus important que dans la version cinéma. Il affirme même que Cyborg sera « le centre émotionnel du groupe« .

Enfin, pour rappel, HBO hésitait quant au format de sortie de la Snyder’s Cut. Les studios hésitaient entre sortir le film sous la forme d’un long-métrage ou sous un format sériel. Nous avons finalement eu confirmation que HBO a choisi la deuxième option. Le film sera divisé en quatre parties d’une heure.

Le film sortira en 2021 sur HBO Max aux États-Unis. Des discussions sont en cours quant à une sortie dans le reste du monde.

The Batman de Matt Reeves

Le film solo centré sur Batman réalisé par Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes : L’Affrontement et Suprématie) a également eu droit a sa bande-annonce. C’est Robert Pattinson qui incarnera le super-héros, remplaçant Ben Affleck qui devait l’incarner.

Voici la bande-annonce qui nous annonce un film glaçant (en VOST) :

En plus de Robert Pattinson, nous retrouverons au casting Colin Farrell en Pingouin, Zoë Kravitz en Catwoman et Paul Dano dans le rôle du Sphinx. Mais aussi Andy Serkis, John Turturro ou encore Jeffrey Wright.

C’est également au DC Fandome que Matt Reeves a dévoilé une première affiche et un concept art signé Jim Lee que voici :





Batman de Matt Reeves est en cours de production et est prévu pour 2021 (année modifiée dans le teaser en ?0?1, en référence au Sphinx, dit L’Homme-mystère).