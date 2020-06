Dernier jour pour le forfait mobile 30 Go à 2,99€ de CDiscount

Une chose est sure, si vous souhaitez faire des économies sans sacrifier vos données mobiles, c’est l’heure de passer chez CDiscount Mobile. La célèbre plateforme de vente en ligne propose en effet un forfait mobile 30 Go sans engagement à seulement 2,99€ par mois.

30 Go pour 2,99 euros par mois chez CDiscount mobile

Les French Days n’auront donc pas calmé les ardeurs des opérateurs téléphoniques en matière d’offre-choc. CDiscount Mobile vient effet de proposer une offre imbattable, un forfait mobile 30 Go pour la petit somme de 2,99€ par mois pendant 6 mois. Laissez-nous vous en dire plus sur ce forfait sans engagement.

Le forfait mobile 30 Go

Pour commencer, vous vous demandez surement par quels réseaux exploite CDiscount Mobile. L’opérateur virtuel utilise les trois grands noms du secteur télécom : Orange, SFR et Bouygues Telecom. Pour cela, celui-ci passe par le biais de NRJ Mobile. Ainsi, un de ses trois réseaux vous est alloué en fonction de la qualité de la couverture mobile autour de chez vous. Concernant le forfait mobile, on retrouve à l’intérieur 30 Go de données en France et 10 Go à l’étranger (EU/DOM) en 4G. A cela s’ajoute la très célèbre triade appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Union européenne et les DOM.

Le forfait mobile 30 Go de CDiscount Mobile est au prix de 2,99€ par mois jusqu’au lundi 8 juin. Ce prix est fixe pendant 6 mois suite à la souscription, après cette période le forfait passera à 12,99€ par mois. Pas de panique si ce prix ne vous convient pas, l’offre est sans engagement. Vous pourrez donc changer d’opérateur avant de payer plus cher.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

