Dernier jour pour profiter du forfait mobile 200 Go pour 9,99 euros – French Days

Publicité

Lancé pour les French Days, le forfait mobile de 200 Go de Cdiscount mobile prendra fin ce lundi 28 septembre minuit !

Un forfait mobile 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois

Nous vous en parlions très récemment, Cdiscount mobile a lancé une offre French Days des plus alléchantes. Pour seulement 9,99 euros par mois, l’opérateur virtuel lance un forfait mobile 200 Go. Une occasion en or pour les gros consommateurs de données mobiles, et principalement de streaming vidéo.

200 Go de data internet 4G sont donc inclus par mois en France métropolitaine dans ce forfait mobile. Une quantité énorme qui vous permettra par exemple de visionner plus de 310 heures de Netflix, YouTube, Amazon Prime… ou environ 2 500 heures de musique sur Spotify ou Apple Music. Si vous êtes du genre à vadrouiller un petit peu hors du territoire, sachez que 5 Go de données mobiles sont disponibles en Europe et dans les DOM chaque mois. Pour garder le contact avec vos proches, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM vers un numéro français.

Dernier point important, le prix. Cette offre est accessible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Son tarif passera ensuite à 24,99 euros par mois. Cependant, pas de panique, le forfait est sans engagement. Vous pourrez donc vous désabonner à tout moment !

Publicité

Si vous ne connaissez pas l’opérateur Cdiscount mobile, sachez que celui-ci utilise le réseau de l’opérateur NRJ Mobile (Orange, SFR et Bouygues Telecom). Un de ses trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la couverture réseau autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.