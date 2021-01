Des améliorations significatives à venir pour la technologie Wifi

Publicité

Les organisations et agences nationales et internationales chargées d’étudier les normes des technologies Wifi, de les valider et d’autoriser leur application sont en passe d’adopter une nouvelle norme qui œuvrera à améliorer la qualité du Wi-Fi. Il s’agit de l’adoption du Wifi 6E. Lisez cet article pour en savoir davantage sur cette future révolution dans le monde de la connexion Internet.

Les avancées technologiques notables prévues avec la Wifi 6E

La Wifi 6E est une nouvelle technologie qui nous permettra de vivre une expérience de connexion inédite. D’aucuns parlent même d’une multiplication de la bande passante actuelle par 3. On passerait ainsi de 2,4 GHz à environ 6 GHz. Ce qui augmenterait la vitesse de connexion et réduirait le temps de latence ainsi que les interférences. Cette nouvelle technologie Wifi est déjà disponible dans certains pays du monde. Et les utilisateurs ont globalement exprimé une nette satisfaction par rapport à celle qui l’a précédé. De nombreux autres pays annoncent qu’ils l’adopteront très bientôt. Cette expansion doit être tout de même accompagnée par des appareils appropriés et répondant à certaines normes.

La certification des appareils adaptés à la Wifi 6E

L’agence en charge de l’homologation des appareils compatibles avec les technologies de connexion Wifi, l’Alliance Wifi, est très sollicitée depuis quelques mois. La faute aux nombreux appareils qui devront être certifiés pour permettre à un grand nombre de la population mondiale de bénéficier de l’expérience du Wifi 6E. Depuis que cette agence a lancé le programme de certification, la liste des appareils voulant obtenir cette nouvelle norme ne fait que s’allonger. L’agence a d’ailleurs annoncé que la sortie des premiers appareils homologués serait pour très bientôt. Plus précisément lors du Consumer Electronic Show (CES) se tenant à Las Vegas dans quelques jours. On devrait ainsi être plus fixé sur ce que nous réserve cette nouvelle technologie durant cet évènement.

Envie d’améliorer votre connexion ? Découvrez notre test du Develo Magic 2 !

Publicité