Deux forfaits mobiles pas chers à ne pas manquer ce week-end

Cdiscount propose désormais deux nouveaux forfaits mobiles pas chers et sans engagement. Une offre 50 Go pour 3,99 euros par mois et une autre comprenant 80 Go pour 5,99 euros sont ainsi proposées par l’opérateur.

Besoin de faire des économies tout en gardant ses données mobiles ? Cdiscount Mobile a le forfait mobile qu’il vous faut en ce moment. Comme à son habitude, l’opérateur propose des offres limitées pour ses nouveaux clients. Voici en détail les forfaits mobiles 50 Go et 80 Go disponibles jusqu’au 24 septembre.

Un forfait mobile 50 Go pour uniquement 3,99 euros par mois

Première offre, le forfait mobile 50 Go. Comme son nom l’indique, celui-ci comprend une enveloppe de données mobiles 4G de 50 Go en France. Si vous partez en Europe ou dans les DOM, 3 Go vous seront offerts chaque mois. Côté communication, les appels, SMS et MMS illimités sont inclus en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM vers un numéro français. Le tarif de l’offre s’élève à 3,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 15,99 euros.

Forfait 80 Go, rajoutez deux euros par mois

Si vous avez besoin d’un peu plus d’internet chaque mois, il est préférable de se tourner vers ce forfait mobile. En effet, l’enveloppe de données 4G s’élève à 80 Go par mois en France, et 8 Go eu Europe/DOM. La même triade appels, SMS et MMS illimités est aussi présente dans cette offre. Encore une fois, les 6 premiers mois sont à un prix avantageux, 5,99 euros par mois. Ensuite le tarif passe à 16,99 euros.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs lui-même raccordé à SFR, Orange et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la couverture réseau autour de chez vous.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.