Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, Disney+ et Canal+, Windows et Google Maps !

Canal+, distributeur exclusif de Disney+

Avec avoir inclus Netflix dans son offre, le groupe Canal+ joue le tout pour le tout en s’offrant Disney+. En effet, un accord a été trouvé afin que la chaine française devienne le distributeur exclusif du nouveau service de SVOD en France. Les autres opérateurs français, quant à eux, devront passer par l’entreprise afin de pouvoir proposer le service. Bien évidemment, il sera toujours possible de s’abonner sans passer par Canal+. Il vous suffira simplement de souscrire à l’offre sur le site officiel de Disney+. Rappelons que le service de streaming de Walt Disney arrivera le 31 mars 2020 en France pour un prix de 6,99€ !

Adieu Windows, la Chine s’émancipe encore plus des Etats-Unis

En 2019, une rude bataille opposant le fabricant de smartphones chinois Huawei et le gouvernement américain a fait surface. La relation de confiance entre les deux nations est désormais brisée et l’heure est à la guerre technologique. En effet, la Chine a récemment soulevé son objectif de devenir une nation « technologiquement indépendante » d’ici 2025.

Dans un premier temps, la Chine souhaiterait éradiquer tout ordinateur et logiciel étranger de ses institutions publiques d’ici décembre 2022. De plus, le pays vient aussi d’annoncer le développement d’un nouveau système d’exploitation afin de remplacer Windows. Ainsi, China Standard Software et Tianjin Kylin Information vont s’associer pour développer un système d’exploitation 100% chinois basé sur Kylin OS.

Google Maps recharge votre voiture

Google l’a bien compris, la voiture électrique est l’avenir de l’automobile (à court terme tout du moins). Depuis 2018, Google Maps indiquait déjà les bornes de recharge pour votre voiture électrique. Désormais, celle-ci affinera les lieux en fonction des différentes prises de recharge. Une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui pouvaient parfois se rendre dans une station sans forcément trouver la prise adéquate. De plus, il sera possible d’indiquer vos modèles de prises favorites pour que l’application affiches automatiquement les bornes compatibles.

Autre actualité de la part de Google, l’entreprise a dévoilé le nombre de clichés pris pour alimenter son GPS. Concernant Street View, ce n’est pas moins de 16 millions de kilomètres de rue qui ont été photographiés. Pour le Google Earth en revanche, les chiffres sont encore plus impressionnants avec 60 millions de kilomètres cartographiés.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo proposant de l’actualité rapide sur Twitter. On espère que les actualités du jour autour de la Chine, Windows 10, Google Maps et Dinsey+ / Canal+ vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café de vendredi à propos de Samsung, Windows 10 et Google Assistant !