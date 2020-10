Don’t Look Up : découvrez le casting du prochain Adam McKay

Publicité

Le réalisateur de The Big Short ainsi que de Vice travaille actuellement sur Don’t Look Up, son nouveau film qu’il a également écrit et co-produit. Réalisé pour le compte de Netflix, il s’agira d’une comédie de science-fiction. Les héros sont deux astronautes pas très futés et ces derniers s’embarquent dans une tournée médiatique pour annoncer l’approche d’une astéroïde qui va détruire la Terre. Pour ce film, c’est un casting fabuleux qui a été annoncé par Deadline mercredi dernier.

9 nouveau noms dévoilés

En février dernier, il avait été annoncé que Jennifer Lawrence avait pris part au nouveau projet de McKay. En mai, c’était Cate Blanchett qui confirmait sa participation au projet. Puis en septembre, ce fut Rob Morgan (connu pour être Turk Barrett dans plusieurs séries Marvel : Dardevil, Luke Cage…).

Mercredi dernier, 9 nouveaux noms ont été dévoilés que voici :

Leonardo DiCaprio

Jonah Hill

Himesh Patel ( Yesterday et Tenet )

( et ) Timothée Chalamet

Ariana Grande

Kid Cudi

Matthew Perry ( Friends )

( ) Tomer Sisley (les Largo Winch, Messiah)

Un post du compte Twitter @NetflixFilm vient compléter cette liste en ajoutant Meryl Streep.

Une très belle liste que Deadline n’hésite d’ailleurs pas à décrire comme étant « l’un des plus grands rassemblements de talents confirmés depuis la team des films Ocean’s Eleven de Soderbergh« .

