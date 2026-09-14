DUVA présente DUVA ONE à l’IFA 2026 : des écouteurs personnalisés dédiés au sommeil qui réagissent en temps réel

Chaque rentrée, l’IFA de Berlin sert de vitrine aux dernières idées de la tech grand public. Pour l’édition 2026, la jeune marque DUVA, portée par la société américaine Fitnexa, y présente un pari inhabituel : des écouteurs pensés uniquement pour la nuit. Baptisés DUVA ONE, ils ne se contentent pas d’enregistrer le sommeil. Ils promettent d’agir dessus, pendant qu’il se déroule.

Une technologie qui n’attend pas le réveil

La plupart des trackers de sommeil livrent leur verdict au réveil, sous forme de score ou de graphique. DUVA ONE prend le contre-pied de cette approche. Le système associe des écouteurs intra-auriculaires, un boîtier de charge équipé d’un capteur d’environnement, et une application mobile. Ensemble, ils analysent en continu la nuit pour ajuster leur comportement en direct.

Selon la marque, l’appareil peut diffuser un son d’endormissement stocké localement une fois l’utilisateur assoupi, puis couper cette diffusion pour économiser la batterie. Si un partenaire se met à ronfler ou si le bruit de la rue augmente, le système peut renforcer la réduction de bruit active ou ajouter un fond sonore masquant.

Sous l’oreiller, un vrai laboratoire de capteurs

Dans chaque écouteur, un capteur PPG et un accéléromètre estiment les phases de sommeil. Ils suivent aussi la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, la position et les mouvements du dormeur. Le boîtier de charge surveille de son côté le bruit ambiant, la lumière, la température et l’humidité de la chambre.

Côté isolation, DUVA revendique jusqu’à 42 dB de réduction de bruit combinée, entre isolation passive, réduction de bruit active hybride et masquage sonore. Un mode transparence et un calibrage adaptatif de l’ANC complètent l’ensemble. La marque précise aussi que l’appareil n’enregistre ni ne transmet aucun son ambiant, une garantie pensée pour un usage dans la chambre à coucher.

Pensés pour rester en place toute la nuit

Dormir avec des écouteurs pose historiquement un problème de confort. DUVA affirme avoir travaillé ce point en priorité. Chaque écouteur pèse environ 3,3 grammes pour un profil de 9,9 mm. La marque propose plus de 40 configurations d’embouts, deux formes et plusieurs tailles, pensées pour s’adapter à la morphologie de chacun, y compris pour les personnes qui dorment sur le côté.

L’autonomie annoncée atteint 16 heures dans la configuration la plus économe. Elle descend à 13 heures avec l’audio local et l’ANC désactivé, et à 9,5 heures avec l’ANC activé. Le boîtier apporte cinq recharges supplémentaires, via USB-C ou charge sans fil.

Un lancement encore loin de la France

DUVA ONE, les écouteurs de sommeil de la marque DUVA (Fitnexa), présentés à l’IFA 2026.

DUVA ONE doit sortir en octobre 2026, au prix conseillé de 349,99 dollars. La marque cible dans un premier temps les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Union européenne et l’Australie. Aucun prix en euros n’a pour l’instant été communiqué.

Diego Xu, fondateur et PDG de Fitnexa, résume l’ambition du projet :

Le sommeil ne se déroulant pas dans un environnement statique, la technologie du sommeil ne devrait donc pas non plus rester statique. DUVA ONE est conçu pour intervenir pendant le sommeil. Diego Xu, fondateur et PDG de Fitnexa

DUVA ONE reste, à ce stade, une promesse à confirmer une fois l’appareil en main. L’idée d’un dispositif qui réagit pendant la nuit plutôt que de se contenter d’un bilan matinal marque tout de même une rupture nette avec la plupart des trackers de sommeil actuels.