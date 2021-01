EPOS présente les premiers écouteurs sans fil pour consoles

Publicité

Longtemps laissés pour compte dans le domaine des écouteurs sans fil, les gamers peuvent désormais se réjouir. EPOS, cette entreprise connue pour être spécialisée dans la conception de casque gaming, vient de leur apporter un soulagement. Elle sort les écouteurs intra-auriculaires « GTW 270 Hybrid ». Il s’agit d’écouteurs sans fil capables de se connecter via son Bluetooth à plusieurs terminaux de jeu (Smartphones, PC, PS4/PS5, Mac, Tablette ou Nintendo Switch). Mais, ont-ils aussi performants qu’on les annonce ? Que changent-ils chez dans la vie des joueurs ?

Les performances annoncées des GTW 270 Hybrid

Aux termes de quelques jours de tests, les écouteurs sans fils d’EPOS ont révélé des fonctionnalités très intéressantes. D’abord les oreillettes ont une forme plus compacte et se placent plus aisément dans les oreilles. Leur indice de protection IPX5 certifie leur résistance à la sueur et à l’eau. La multiplication des embouts offre une meilleure écoute dans un espace clos. Ce qui est moins le cas dans un espace ouvert. Chaque écouteur rempli une fonction particulière. Mais, le plus indispensable est l’écouteur droit car c’est lui qui embarque la connexion Bluetooth et maintien les écouteurs connectés avec les terminaux d’écoute ou de jeu. Elles sont disposées dans un étui noir assez élégant, fait en aluminium et doté d’une fermeture aimantée très solide.

Les écouteurs qui changent la vie des joueurs

Les gamers étaient habitués aux écouteurs supra-auriculaires d’EPOS. Mais, ils changeront volontiers ces habitudes pour adopter les GTW 270 Hybrid. Ces nouveaux écouteurs peuvent en effet, rendre leurs parties de gaming plus plaisantes. En effet, leur ergonomie et autonomie offrent plus de temps de jeu (une journée entière pratiquement) et de mobilité aux joueurs. Les micros omnidirectionnels intégrés aux écouteurs permettent la clarté du son qui reste en phase avec les images quel que soit la console de jeu. Mais, les seuls points noirs sur ces écouteurs sans fil sont l’impossibilité de régler le volume et d’user du mode multi-joueurs en ligne. Les GTW 270, Hybrid et simple, sont disponibles à environ 200 et 170 euros respectivement.

Publicité