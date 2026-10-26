Even G2 Brown 2 : les lunettes connectées passent à l’écaille

Even Realities donne un air plus classique à ses lunettes connectées. Annoncées le 26 octobre, les Even G2 Brown 2 adoptent une finition brune inspirée du motif écaille. La marque accompagne ce lancement de clips solaires polarisés et d’une chaînette. L’objectif : faire des G2 un accessoire que l’on porte aussi pour son allure.

Une monture travaillée dans la matière

Le motif ne se limite pas à un décor de surface. Even Realities explique avoir développé un matériau dont les nuances traversent toute l’épaisseur de la monture. Façonnage, pressage, polissage et lustrage composent un processus annoncé de 20 heures. Chaque paire présente ainsi de légères variations de teinte et de motif.

Brown 2 décline le motif écaille dans une monture conçue pour intégrer l'affichage des G2. Crédit : Even Realities.

Cette finition existe pour les deux formes, Frame A et Frame B. Le fabricant la présente comme la version la plus légère des G2, sans préciser son poids dans le communiqué. Les lunettes restent sans caméra. Elles affichent notamment la traduction en direct, les notifications et un prompteur dans le champ de vision.

Des accessoires pour sortir au soleil

Les Polarized Sun Clips ajoutent des verres solaires polarisés aux deux modèles de monture. Selon Even Realities, ils réduisent les reflets sur la route ou l’eau et bloquent 100 % des UVA et UVB. Leur prix atteint 149 €. La chaînette Even G2 Chain coûte, elle, 79 €. En acier inoxydable, avec une finition canon de fusil sablée, elle permet de garder les lunettes autour du cou.

Ce qu’il faut retenir

Les Even G2 Brown 2 arrivent à 749 €, avec une disponibilité mondiale annoncée dès le 26 octobre 2026. Ce lancement mise surtout sur le style et les usages quotidiens, sans annoncer de nouvelle fonction connectée. Reste à voir si le confort et la finition justifieront ce positionnement une fois les lunettes sur le nez.