Facebook annonce un clone de Clubhouse et l’arrivée des podcasts

En début de semaine, Facebook venait d’annoncer la sortie du nouvel outil de transfert des messages et des notes. Le géant Américain vient d’annoncer ses salons de conversation similaire à Clubhouse. Ainsi que l’écoute de podcasts et des outils de création audio.

Les « Live Audio Room », les podcasts et les outils de création audio

Facebook lance officiellement une phase de test des salles audio en direct. L’objectif est clair, ouvrir cette fonctionnalité au public dès l’été 2021. Ces espaces audio ont pour principale fonction la création de communautés autour de centres d’intérêt communs.

Le réseau social américain voudrait intégrer deux options. La première regrouperait les audios via les groupes Facebook. La deuxième option serait d’intégrer les audios en direct à des personnalités publiques, pour qu’elles puissent offrir des échanges avec leurs fans.

D’ici quelques mois, Facebook proposera des podcasts directement sur sa plateforme. Le géant Américain ajoute que « Plus de 170 millions de personnes sont déjà inscrites à des centaines de milliers de pages de podcasts sur Facebook et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de passionnés de podcasts ».

Dès lors, vous pourrez écouter des podcasts directement sur Facebook. Petit plus, vous pourrez continuer à les écouteurs lorsque l’application sera en arrière-plan. Les podcasts vous seront suggérés via l’étude de vos centres d’intérêt.

Des outils de création audio

Après plusieurs années de recherches, Facebook souhaite proposer des outils de création audio puissants. Tel que le morphing de la voix, parfait pour s’amuser, tout en restant intuitif à utiliser. Sound Collection sera un outil de création audio, avec la possibilité de « mélanger des morceaux audio à des effets sonores, vocaux et autres filtres« . Vous aurez un véritable studio audio directement au bout des doigts.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités audio, Facebook proposera un format audio appelé Soundbites. Ces petits clips audio courts et créatifs sont parfaits pour s’adapter aux anecdotes, sketchs humoristiques et à la musique. Ces Soundbites serviront également à partager des extraits d’un live audio ou d’un podcast. Vous pourrez les publier sous ce format et ainsi créer des espaces de discussions autour d’un sujet en particulier.

Facebook a officiellement annoncé la mise en place d’une phase de test. Et précise son association à « des créateurs de contenus pour expérimenter différents concepts ».