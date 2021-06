Facebook Messenger profite de trois nouvelles fonctionnalités

La célèbre application de messagerie de Facebook vient de profiter d’un petit lifting du côté de ses fonctionnalités. Le groupe de Mark Zuckerberg vient en effet d’annoncer l’arrivée de trois nouveautés pour Messenger : de nouveaux thèmes personnalisés, une barre de réponse rapide, ainsi que des QR Code pour recevoir et envoyer de l’argent.

Alors que le chiffrement de bout en bout se fait grandement attendre sur Messenger et Instagram Direct, Facebook a annoncé l’arrivée d’autres fonctionnalités pour sa messagerie personnelle.

Des thèmes personnalisés supplémentaires

Vous ne les aviez surement pas demandés, mais ils sont là. Trois nouveaux thèmes personnalisés viennent de faire leur arrivée sur Facebook Messenger. L’occasion pour de transformer l’arrière-plan de vos discussions en zone plus agréable et originale. Parmi les thèmes offerts, vous pourrez en retrouver un sur Olivia Rodrigo afin de célébrer le lancement de son troisième album, un autre pour la Journée mondiale des océans et un dernier pour la sortie au cinéma de Fast & Furious 9.

Une barre de réponse rapide

Un petit bonus qui va faire plaisir à beaucoup de monde : la barre de réponse rapide. Grâce à cette dernière, les utilisateurs vont pouvoir rapidement répondre à un média photo ou vidéo rapidement dans Facebook Messenger. En appuyant sur une photo ou vidéo dans votre conversation, le fichier s’ouvrira et affichera une barre permettant de commenter les clichés en quelques secondes.

Dans son billet de blog, Facebook annonce que vous n’aurez désormais « plus besoin de télécharger une application de paiement distincte ou d’ajouter de nouveaux contacts à la volée » pour faire des échanges d’argent sur internet. Aux États-Unis, les utilisateurs de Messenger pourront en effet s’envoyer ou recevoir de l’argent en quelques clics grâce à Facebook Pay. Ils pourront ainsi générer un QR Code personnel, mais aussi des liens de paiement afin d’effectuer des opérations avec leurs proches.