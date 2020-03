Folding@Home : Aider la recherche contre le coronavirus avec son PC !

Folding@home est à un projet qui vous permet de venir en aide à la recherche médicale, contre le bien tristement célèbre COVID-19.

Parfois dans la vie, nous avons tout moyen de donner un coup de pouce à une cause sans forcément le savoir. On a tous un ordinateur ou plusieurs ordinateurs, voire même des serveurs. Or il est bien rare qu’on exploite 100% de leurs capacités en permanence. C’est là que le projet Folding@home rentre en jeu.

Que fait Folding@home ?

Le projet donne la puissance nécessaire aux chercheurs pour réaliser des calculs complexes, mais indispensables dans la recherche médicale. En effet, c’est un logiciel qui ne contribue pas seulement à la lutte contre le SARS-CoV-2, mais également contre la maladie de Parkinson ou encore d’Alzheimer.

À l’heure où sont écrites ses lignes, le projet recueille une puissance brute de 473 pétaflops. Pour information, c’est 10 fois plus qu’en décembre et mieux que les sept plus gros calculateurs du monde dans le TOP500. En effet, le plus gros calculateur du monde ne dispose « que » de 148 pétaflops. Cette performance est possible grâce à tous ceux qui partagent leurs puissances de calcul, comme les gamers ou encore les mineurs de cryptomonnaie.

Des résultats ?

Oui, de premiers résultats de Folding@Home sont déjà visibles ! Le directeur du projet à poster sur Twitter le 16 mars, une représentation en 3D d’un « spike ». Il s’agit d’une molécule située sur la membrane du SARS-CoV-2. Une trouvaille inestimable, car c’est grâce à celle-ci que le virus est capable de s’accrocher aux cellules humaines pour y injecter son ARN.

Comment installe-t-on Folding@Home ?

Pour information, le logiciel par défaut ne va pas exploiter 100% des capacités de votre ordinateur. Donc il reste parfaitement utilisable, de plus vous pouvez piloter le logiciel à votre guise pour exploiter au mieux les performances de votre PC pendant votre travail et votre absence.

Pour débuter, il suffit de télécharger le logiciel qui va fonctionner en arrière-plan. Il est disponible sur Windows, Linux et Mac OS.

Télécharger Folding@Home pour Windows/Mac/Linux

Ensuite, il suffit de lancer l’application et de faire « Fold » par défaut le logiciel travail pour la lutte contre le coronavirus.

Le logiciel Folding@Home sur Windows

Vous avez également une interface web si vous souhaitez aller plus loin dans la configuration ou encore si vous souhaitez créer un compte.

Une documentation est également disponible ici pour mettre en place Folding@Home sur un serveur Linux via le terminal.