Forfait mobile 100 Go : CDiscount casse encore une fois les prix

L’opérateur virtuel CDiscount Mobile en remet une couche avec une nouvelle offre à prix cassé. En effet, l’entreprise propose un forfait mobile 100 Go pour seulement 9,99€ par mois. Bien évidemment, celui-ci est sans engagement.

Forfait mobile 100 Go CDiscount Mobile

En début de semaine, nous vous parlions déjà d’un forfait mobile 60 Go CDiscount à seulement 8,99€ par mois. L’opérateur a rapidement décidé de continuer son offensive en proposant une offre à 1€ plus cher et doté de 40 Go de données supplémentaires.

De quoi se compose le forfait ?

Commençons tout d’abord par l’enveloppe internet de ce forfait mobile CDiscount. Celle-ci s’élève à 100 Go et permet de profiter du réseau 4G en France métropolitaine. Une bonne alternative pour les gros consommateurs d’internet ou les personnes ayant besoin de mettre leur smartphone en mode modem souvent. Pour les itinérants, sachez que cette offre dispose de 5 Go de données mobiles à l’étranger (Europe et DOM).

On retrouve ensuite les classiques appels, SMS et MMS illimités en France et vers le pays depuis l’Europe et les DOM. Cette nouvelle offre sans engagement débute à 9,99€ par mois. Après un an, le prix du forfait mobile 100 Go doublera pour arriver à 20€ par mois. La souscription à cette série limitée CDiscount Mobile est possible jusqu’au 11 mai.

Pour rappel, CDiscount Mobile passe par le réseau de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs lui-même raccordé à Bouygues Telecom, SFR et Orange. Le réseau vous sera attribué automatiquement selon la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

