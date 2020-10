Le forfait mobile 100 Go le plus abordable est de retour !

Publicité

Besoin de faire des économies, mais vous ne souhaitez pas perdre votre précieuse enveloppe de données 4G ? Cdiscount a la solution pour vous, un forfait mobile 100 Go abordable à seulement 9,99 euros par mois.

Cdiscount relance son forfait mobile 100 Go à prix cassé

Là où RED by SFR propose un forfait mobile 100 Go pour un prix de 16 euros par mois, Cdiscount casse les prix avec une offre à 9,99 euros par mois. Une bonne occasion pour faire des économies de fin d’année.

L’enveloppe de datas mobiles est l’élément clé de cette offre Cdiscount. En effet, le forfait mobile dispose de 100 Go d’internet en 4G. Une quantité pouvant par exemple vous fournir 100 heures de streaming HD sur Netflix, 1 600 heures d’écoute musicale avec Sptotify ou encore l’accès à plus de 200 000 pages web par mois. À cela se rajoutent bien évidemment des données à l’étranger : 10 Go en Europe et dans les DOM. Les appels sont bien évidemment illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM vers un numéro français. Ce forfait mobile sans engagement est proposé au prix de 9,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 20 euros par mois. Cette série limitée prendra fin le 21 octobre 2020 à minuit.

L’avantage avec Cdiscount mobile, c’est que l’opérateur peut vous fournir le réseau Orange, SFR ou Bouygues Telecom (en fonction de la qualité de votre réseau près de votre domicile). Pour cela, l’entreprise utilise les bandes passantes attribuées à NRJ Mobile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.