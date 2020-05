Prixtel étend la durée de son forfait mobile à 4,99€. Avantages de l’opérateur mobile, proposer un forfait ajustable en fonction de vos besoins et laisser le choix du réseau que vous souhaitez utiliser (SFR ou Orange).

Prixtel : un forfait mobile ajustable pour seulement 4,99€ par mois

Premier concept important à comprendre avec Prixtel, c’est que l’opérateur propose un forfait mobile ajustable. C’est-à-dire que celui-ci va augmenter ou baisser en fonction de votre consommation de données mobiles. L’offre à 4,99€ se compose par exemple de 5 Go d’internet. Si je dépasse cette limite, je passerais au forfait disposant de 15 Go à 9,99€. Si le seuil est encore dépassé, on switcherait à l’offre à 14,99€ avec 50 Go d’internet. Cela vous permet ainsi de vous adapter à différentes situations en fonction des mois. Et tout cela est automatique.

Le forfait mobile à 4,99€ se compose donc d’une enveloppe de données mobiles en 4G et 4G+ de 5 Go. Une quantité amplement suffisante pour ceux qui utilise beaucoup les bornes Wi-Fi ou consomme tout simplement peu voir pas de contenu multimédia. On retrouve ensuite les très célèbres appels, SMS et MMS illimités en France, UE et DOM. 5 petits gigas de données mobiles supplémentaires par mois pour vos voyages à l’étranger sont aussi inclus. L’offre est sans engagement et disponible jusqu’au 12 mai. Son prix est de 4,99€ pendant les 12 premiers mois puis passera à 9,99€ par mois. Dernière petite information, Prixtel vous laisse choisir entre le réseau d’Orange ou SFR.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les offres mobiles du moment