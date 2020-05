Forfait mobile 5 Go : une offre à 4,99€ sur le réseau Orange ou SFR

Vous avez envie de faire des économies, mais vous désirez encore avoir un peu de données mobiles chaque mois ? L’opérateur Prixtel a l’offre qu’il vous faut: un forfait mobile 5 Go pour seulement 4,99€ !

Bonne nouvelle pour les petits budgets, une offre à 5€ vraiment intéressante vient de tomber. L’opérateur virtuel Prixtel propose en effet un forfait mobile 5 Go (France, UE et DOM) à seulement 4,99€ par mois. L’occasion de pouvoir continuer à surfer sur le net malgré un prix minime. À titre de comparaison, Free avait récemment proposé une offre à 4,99€ contenant 100 Mo d’internet. B&You quant à lui a récemment lancé une offre similaire. Outre cette enveloppe de données de 5 Go, l’offre Prixtel comprend les appels, SMS et MMS illimités en France UE et DOM. Cette offre se termine aujourd’hui, ne tardez donc pas à craquer !

Prixtel dispose en plus de deux avantages, le premier est que vous pouvez choisir d’utiliser votre forfait sur le réseau d’Orange ou SFR. Deuxième avantage, ce forfait mobile se réajuste automatiquement. C’est-à-dire que si vous consommez plus ou moins de données internet, votre forfait s’ajustera automatiquement. Entre 0 et 5 Go, le prix sera de 4,99€ par mois; entre 5 et 15 Go: 9,99€ et entre 15 et 50 Go: 14,99€.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

