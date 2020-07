Un forfait mobile 50 Go pour seulement 2,99€ par mois – Soldes d’été

Et c’est reparti pour une salve d’offres chocs avec les soldes d’été. Et une chose est sure, CDiscount Mobile a surement déjà remporté la bataille avec son forfait mobile 50 Go sans engagement à 2,99€ par mois !

CDiscount Mobile casse les prix avec son forfait mobile 50 Go

Une fois n’est pas coutume, CDiscount Mobile frappe fort. En effet, l’opérateur virtuel vient de lancer un forfait mobile 50 Go pour seulement 2,99€ par mois pendant un an. Après cette période, son montant passe à 15,99€ par mois. Bonne nouvelle cependant, celui-ci est sans engagement, vous pourrez donc changer d’opérateur après cette durée d’un an si ce nouveau prix ne vous convient pas.

Comme cité précédemment , le forfait mobile dispose d’une quantité de données mobiles de 50 Go. Une quantité largement suffisante si vous faites du streaming musical, un peu de vidéo et de la navigation web classique. 3 Go d’internet à l’étranger sont aussi compris dans ce forfait. N’optez donc pas pour cette offre si vous effectuez des voyages à l’étranger fréquemment. On retrouve ensuite logiquement les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers des numéros français.

Petit rappel, CDiscount Mobile passe par les services de NRJ Mobile. L’opérateur est d’ailleurs raccordé aux trois grands opérateurs : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Un des trois réseaux vous sera automatiquement attribué en fonction de la couverture mobile autour de chez vous.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

