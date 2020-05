Forfait mobile 60 et 100 Go : les promos RED by SFR finissent aujourd’hui

L’opérateur RED by SFR propose encore deux promos sur ses forfaits mobiles 60 et 100 Go. Proposés respectivement à 12 et 16€ par mois, c’est le dernier jour pour profiter de ces offres.

Deux forfaits mobiles RED by SFR en promos seulement aujourd’hui

Besoin de faire des économies sur votre forfait sans sacrifier vos données mobiles ? Ces deux offres RED by SFR sont très probablement faites pour vous. Rallonger depuis quelque temps, les deux offres promotionnelles finissent aujourd’hui. Réfléchissez donc rapidement si vous désirez y souscrire. Petit avantage non négligeable des deux forfaits mobiles, ceux-ci sont sans engagement et n’augmenteront pas de prix après un an.

Dernier jour pour le forfait phare 60 Go à 12€

Comme son nom l’indique, ce célèbre forfait mobile RED by SFR dispose d’une enveloppe internet de 60 Go. Une quantité idéale pour tout consommateur n’abusant pas trop des vidéos HD sur de longues durées. 8 Go sont aussi disponibles à l’étranger. Les appels, SMS et MMS illimités sont aussi inclus en France métropolitaine et aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En supplément, vous disposez de l’option SFR TV. Celle-ci vous permet ainsi d’accéder au chaînes et bouquets TV directement depuis l’application SFR TV.

100 Go pour 15€ par mois, une offre à ne pas manquer

Pour ce forfait mobile, on rajoute 40 Go de donnée internet en France métropolitaine ainsi que 2 Go à l’étranger. On passe donc à 100 Go de données mobiles en France ainsi que 10 Go depuis l’Europe et les DOM. Le forfait dispose sinon des mêmes spécificités que l’offre 60 Go de RED by SFR.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les forfaits mobiles du moment :