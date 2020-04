Forfait mobile 60 Go : RED by SFR et B&You prolongent leur offre à 12€

Vous avez raté les précédentes offres de B&You et RED by SFR ? Pas de problème ! En effet, les deux opérateurs ont prolongé leurs forfaits mobiles 60 Go sans engagement. Deux offres à 12€ idéales pour les gros consommateurs de données mobiles.

Forfait mobile 60 Go RED by SFR – 12€

Le retour de l’offre phare RED by SFR s’allonge d’une semaine. Le forfait mobile reprend les très connus 60 Go d’internet mobile en France pour un prix minime de 12€ par mois. 8 Go de data sont aussi inclus à l’étranger (Union européenne et DOM). On retrouve les très classiques appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les pays précédemment cités. Petit bonus, une option SFR Cloud 100 Go est offerte. Une bonne façon de stocker et sécuriser l’ensemble de ses fichiers afin de faire de l’espace dans son smartphone. Cette offre limitée est disponible jusqu’au 4 mai inclus.

Forfait mobile 60 Go B&You – 11,99€

B&You vous laisse quant à lui jusqu’au 12 mai pour profiter de son forfait à 11,99€ par mois. On y retrouve la même enveloppe de données mobiles de 60Go en France et 8 Go à l’étranger que son concurrent RED by SFR. Les appels, SMS et MMS illimités sont aussi de la partie. Le petit truc en plus de cette offre est la gratuité de Spotify Premium pendant 3 mois. Pour information, d’autres forfaits mobiles B&You sont en promotions aussi jusqu’au 3 mai : nouveau forfait à 4,99€ et offre 80 Go à 13,99€.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les offres mobiles du moment