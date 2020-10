Forfait mobile 80 Go pour 4 euros par mois, fin de l’offre aujourd’hui !

Publicité

Cdiscount mobile joue encore une fois la stratégie des prix cassés avec un forfait mobile des plus attractifs. L’opérateur propose en effet une offre comprenant 80 Go de données mobiles pour un prix rikiki de 4 euros par mois.

Une enveloppe de données mobiles généreuse pour 4 euros

Semaine après semaine, Cdiscount continue de renforcer sa position d’opérateur mobile très abordable en France. L’entreprise a cette fois-ci misé sur un forfait mobile de 80 Go pour prix de seulement 4 euros par mois. Petit bonus, l’opérateur utilise les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Vous n’aurez donc pas de mauvaises surprises au niveau de la qualité du réseau.

Le forfait mobile en détail

Premier gros point de ce forfait mobile, son enveloppe data de 80 Go en 4G. Une quantité généreuse afin de profiter sans contrainte d’internet durant un mois entier (streaming Netflix, YouTube, Spotify, navigation web…). En plus de cela, 8 Go de données mobiles sont inclus eu Europe ainsi que dans les DOM.

Côté communication, les appels, SMS et MMS illimités sont disponibles en France métropolitaine et depuis l’Union européenne et les DOM. Pour finir, le prix du forfait Cdiscount Mobile est de 3,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 16,99 euros par mois. Sans engagement, vous pourrez changer d’opérateur facilement s’il ne vous convient pas ou si vous ne souhaitez pas payer l’augmentation de prix.

Un réseau mobile de qualité

Cdiscount mobile utilise les services de l’opérateur NRJ Mobile. Cet opérateur est lui-même raccordé à Orange, Bouygues Telecom et SFR. Un des trois opérateurs vous sera ainsi attribué en fonction de la qualité de la couverture réseau près de chez vous.

Lors de la souscription au forfait mobile Cdiscount, vous aurez l’opportunité de conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour cela, il vous faudra fournir le numéro RIO. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il suffit d’appeler le 3179 pour avoir rapidement ce numéro. 10€ vous seront en plus facturés afin de vous fournir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

