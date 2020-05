Le forfait mobile 80 Go Sosh est encore une fois prolongé

Quand il y en a plus, il y en a encore ! Sosh vient encore une fois prolonger la durée de son offre promotionnelle. Deux semaines sont ainsi ajoutées afin de vous faire profiter de ce forfait mobile 80 Go à 14,99€. Avantage non négligeable, le forfait reste au même prix après la première année.

Un forfait mobile 80 Go pour 14,99€ même après un an

Si vous avez raté le coche des offres mobiles lors du confinement, sachez qu’il en reste encore une qui vaut amplement le coup. Après avoir lancé un nouveau forfait mobile 80 Go durant le mois d’avril, l’opérateur Sosh ne cesse de renouveler la durée de cette série limitée. En effet, vous avez désormais jusqu’au 25 mai pour souscrire à cette offre promotionnelle.

Premier argument de ce forfait mobile Sosh, l’enveloppe de 80 Go de données mobiles en France métropolitaine. Une quantité plus que suffisante pour un utilisateur friand d’internet et de contenu multimédia. La triade SMS, MMS et appels illimités est très logiquement de la partie. Ceux-ci sont possibles depuis la France, l’Europe et les DOM vers des numéros français. 8 Go d’internet à l’étranger vous sont aussi alloués. Petit rappel, Sosh utilise les infrastructures du réseau Orange. Le prix de cette offre est de 14,99€ par mois même après la première année.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

