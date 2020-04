Forfait mobile RED 60Go à 12€, le grand retour !

Bonne nouvelle pour votre forfait mobile, RED vient de relancer son forfait phare. Proposé précédemment au prix de 14€, le forfait 60 Go revient au prix de 12 euros.

Petit retour en arrière de l’opérateur RED by SFR concernant son forfait mobile RED 60 Go. En effet, en vue de l’arrivée future de la 5G, l’opérateur avait notamment augmenté le forfait à 14€ par mois. Une décision rapidement annulée. On découvre ainsi une offre promotionnelle sur le forfait afin de le faire revenir aux fatidiques 12€ par mois jusqu’au 14 avril.

Que comporte ce forfait mobile RED ?

L’offre RED 60 Go

Tout d’abord, et comme son nom l’indique, le forfait mobile RED 60 Go dispose de 60 Gigas de data internet. Une bonne enveloppe pour les gros utilisateurs de Youtube ou Twitch par exemple. De plus, l’opérateur rajoute 8 Go pour vos voyages en Europe et les DOM. Bien évidemment, l’offre propose les appels illimités vers fixes et mobiles (3h maximum par appel et 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM.

Notez que des frais de 10€ vous seront facturés pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Les options

Bien évidemment ce forfait mobile RED ne pourrait pas comprendre à vos besoins. C’est pourquoi l’opérateur propose deux options afin d’améliorer votre enveloppe data. Ainsi vous pourrez passer de 60 Go à 80 Go pour 8€ en plus par mois (soit un forfait total de 20€/mois). Une option pour les baroudeurs existe aussi. Pour 5€ de plus par mois, celle-ci vous fera passer de 8 à 15Go de data internet. Les pays concernés sont l’UE, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. D’autres options plus spécifiques sont bien évidemment disponibles sur le site de l’opérateur.

