Free joue les prolongations avec son forfait 60 Go pour 9,99€

Pas d’arrêt de jeu pour les opérateurs mobiles en ce moment. Les offres promotionnelles jouent même très souvent les prolongations. C’est aujourd’hui au tour de Free de prendre un peu plus de temps avec son forfait mobile 60 Go pour 9,99€ par mois.

Un forfait mobile Free tout-en-un pour seulement 9,99€ par mois

Après avoir lancé une nouvelle vente privée mercredi, Free rallonge son forfait mobile 60 Go. Comme son nom l’indique, le forfait mobile dispose d’une enveloppe de 60 Go de données mobiles. Une quantité largement suffisante pour surfer sur internet, regarder quelques vidéos et écouter de la musique pendant tout un mois. 4 Go d’internet à l’étranger vous seront aussi attribués. Comme on ne change pas un trio gagnant, les appels, SMS et MMS illimités sont aussi de la partie. Ceux-ci peuvent être effectués en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Le forfait mobile est sans-engagement et arbore un prix de 9,99€ par mois pendant 1 an puis passe à 19,99€.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription au forfait mobile Free pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

